Od portala do navala

Sodelavcem Slovenske turistične organizacije (STO) je uspelo uresničiti oba zahtevna projekta, hkrati pa izvesti in nadgraditi še druge promocijske aktivnosti in poslovne dogodke. STO je investiral tudi v televizijsko in zunanje oglaševanje, gostil več kot 250 tujih novinarjev ter organiziral prek 45 sejmov in borz, poleg tega še sto predstavitev organizatorjem potovanj. Vse to prizadevanje je prineslo ustrezne učinke. Slovenija je dobila laskavi naziv prva zelena država sveta, uvrstila se je v finale izbora National Geographica za nagrado world legacy in turistične borze WTM v Londonu za nagrado global sport tourism impact. Na turistični borzi ITB Berlin je prejela priznanji za promocijska spota slovenskega turizma. Različne lestvice so jo umestile med najatraktivnejše in najvarnejše države sveta, o njej so kot o zanimivi turistični destinaciji poročali številni priznani mediji po vsem svetu.



Rezultati prvih desetih mesecev z 11 odstotki več prihodov tujih turistov in 10 odstotki več njihovih prenočitev, kar je nad povprečjem v Evropi, napovedujejo rekordno turistično leto v Sloveniji.



Na prepoznavnost turistične destinacije izjemno vpliva tudi njena vidnosti na svetovnem spletu. V svetu raste število uporabnikov digitalnih in mobilnih storitev; strmo narašča predvsem število tistih, ki do spleta dostopajo s tablicami in mobilnimi telefoni. Statistika zdaj že starega spletnega mesta www.slovenia.info iz letošnjega leta kaže, da je 40 odstotkov obiskovalcev do njega dostopalo z mobilnih naprav, na njem pa so se zadržali približno dve minuti. Obiskovalce spletnih strani bolj kot dolžina tekstov in količina informacij navdušujejo kratka sporočila v slogu oglasov ter izjemne fotografije in videovsebine.



Na izbiro turistične destinacije pomembno vpliva vtis, ki ga obiskovalec o njej dobi na njeni uradni spletni strani. Naloga sodobne spletne strani nacionalne turistične organizacije je predvsem zadovoljiti prvi dve fazi nakupnega procesa – to sta sanjarjenje in raziskovanje –, da se bo lahko zgodila tretja faza, to je odločitev za obisk in nakup pri ustreznih ponudnikih. Izkušnji na destinaciji kot četrti fazi sledi peta, to je ocenjevanje doživetij.



Splet, okno v svet



Po javnem razpisu je STO z natečajno komisijo za izvedbo projekta novega portala www.slovenia.info izbral podjetje Creatim Ržišnik Perc. Prepričalo je z rešitvami, utemeljenimi na izhodiščih: mobilna prilagoditev, vizualna unikatnost, skladna z blagovno znamko I Feel Slovenia in hkrati s sodobnimi smernicami spletnega oblikovanja, preprosta informacijska arhitektura, ob pomoči katere uporabnik vedno ve, kje je in kakšen bo njegov naslednji korak, povezava likovnih in tekstovnih vsebin v komunikacijsko celoto ter aktivno spodbujanje obiskovalcev k sodelovanju prek družabnih medijev.



Nov osrednji slovenski turistični portal www.slovenia.info je v skladu z vse večjim obiskom turističnih spletnih strani uporabniško in tehnično popolnoma prilagojen mobilnim napravam. V ospredje postavlja kakovostne podobe iz Slovenije, ki navdušujejo tudi na manjših zaslonih. Dopolnjujejo jih krajša, informativno zgoščena besedila, napisana v slogu kreativnih oglasnih sporočil. Vključitev facebooka, twitterja, instagrama in turističnega portala Tripadvisor daje portalu pomembno družbenokritično referenco.

Dosegli vse cilje »Ponosna sem, da je celotna ekipa dosegla vse cilje, ki smo si jih zadali ob vnovični osamosvojitvi Slovenske turistične organizacije,« pravi mag. Maja Pak, direktorica STO. »Zaradi njenega predanega dela in razumevanja nujnosti nadgradnje dozdajšnjega prizadevanja z najnovejšimi prijemi na področju promocije in trženja imamo zdaj orodje, s katerim smo lahko še učinkovitejši in vidnejši. Nov osrednji turistični portal bo živi organizem, ki bo s fleksibilnostjo, uporabniško izkušnjo in kreativno uredniško politiko obiskovalce iz faze sanjarjenja in raziskovanja še učinkoviteje prepričal v nakup. Da je bila odločitev za vsebinski digitalni marketing pravilna in da smo na pravi poti, nas prepričujejo tudi izjemni rezultati letošnje globalne digitalne kampanje Slovenia – Make New Memories. Ob močni usmerjenosti v digitalni marketing bomo nadaljevali tudi nadgrajevanje poslovnih dogodkov na naših ključnih trgih.«

Cilj novega portala www.slovenia.info je s pomočjo motivov Kam? in Kaj? zlasti pri tujih gostih vzbuditi zanimanje in željo po obisku Slovenije. Do konkretnih turističnih aranžmajev nato pridejo prek spletnih povezav do ponudnikov turističnih storitev in namestitev, s čimer nov portal zagotovi optimalno zadovoljitev želja in potreb gostov.



V sklopu projekta oblikovanja novega osrednjega slovenskega turističnega portala so bile prenove deležne tudi poslovne strani in fototeka, ki je zdaj za upravljanje medijskih vsebin razširjena v mediateko, to je upravljanje fotografij, video- in avdioposnetkov ter dokumentarnega gradiva, kar omogoča napredno urednikovanje ter masovne uvoze gradiv in njihovo avtomatično obdelavo.



Pomembna prednost je sestavljanje paketov gradiv za servisiranje strokovne javnosti (novinarjev, turističnih operaterjev in drugih) za nadaljnjo učinkovito promocijo slovenskega turizma.