Od nekdanjega ministra Zpiz zahteva 50 tisoč evrov

LJUBLJANA – Na seznamu obravnav na sodišču v Ljubljani se je znašlo ime znanega slovenskega pravnika, nekdanjega predsednika ustavnega sodišča Petra Jambreka. Toži ga Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), in sicer zaradi preplačila pokojnin. S tožbo na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani zahtevajo 20.742 evrov in še nekaj centov odškodnine. Da bi Zpizu senat, ki mu predseduje sodnica Ksenija Kristl, ugodil, pa po slišanem v petek na naroku ni preveč verjetno. Petra Jambreka na sodišče ni bilo, ga je pa predstavljala odvetnica Sara Ahlin Doljak, ki tožbenemu zahtevku Zpiza v celoti nasprotuje.

Zpiz hoče 50 tisočakov

Začetki zgodbe med Zpizom in Jambrekom segajo več kot desetletje nazaj, ko se je nekdanji predsednik ustavnega sodišča starostno upokojil (od konca septembra 2002). Dobil je odločbo in zato prejemal izračunano pokojnino. A kmalu po upokojitvi naj bi se po navedbah Zpiza vpisal v sodni register kot družbenik in namestnik direktorja blejskega zavoda. Zpiz trdi, da v tem času Jambrek ne bi smel prejemati starostne pokojnine, o novih razmerah pa da jih ni obvestil (podatki, da je družbenik ali zastopnik, so Zpizu sicer dostopni in razvidni iz javno dostopnih evidenc). Na drugi strani Jambrekova odvetnica Ahlin Doljakova pravi, da Zpizovi podatki ne držijo. Jambrek je bil namreč družbenik in zastopnik zasebne družbe ali zavoda nepretrgoma že od leta 1999 in vse do leta 2013, torej še preden se je upokojil, zaradi česar se z njegovega gledišča vmes ni nič spreminjalo in zato tudi ni imel česa javljati Zpizu. Na podlagi lastnih ugotovitev je Zpiz Jambreku izdal odločbo, da mora vrniti 56.000 evrov izplačane pokojnine (ta znesek naj bi se nabral v obdobju od 1. marca 2011 do 28. februarja 2014), kar je Jambrek tudi storil. Če ne bi, bi tekle zamudne obresti, ki pa bi lahko bile v tem primeru zaradi precejšnje glavnice zelo visoke.

Višji sodniki zadevo postavili na glavo

