Od nedelje zaprta cesta, lahko pričakujemo prometni kolaps?

LJUBLJANA – Zaradi rekonstrukcije križišča Dunajske in Vilharjeve ceste bo od nedelje do srede za ves promet zaprta Dunajska cesta na odseku med Linhartovo cesto in Trgom OF, vključno z križiščem z Vilharjevo cesto. Obvozi bodo urejeni, mestni avtobusi pa bodo vozili po spremenjenih linijah, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Mestni avtobusi na linijah 3G, 6, 6B, 7, 7L, 11, 11b, 12, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 20Z ter avtobusi na liniji 64 bodo vozili po spremenjenih trasah, so zapisali na mestni občini.

Obnova Dunajske ceste naj bi bila po prvotnem načrtu ljubljanske občine končana do konca avgusta, a jih je po poročanju časnika Dnevnik presenetila načeta voziščna konstrukcija pod asfaltom.

Dela naj bi se tako zavlekla do 11. septembra, kar lahko ob začetku novega šolskega leta prinese še več nevšečnosti. Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer za omenjeni časnik poudaril, da problem absolutno bo, a meni, da do kolapsa vseeno ne bo prišlo.