Od ministrice zahtevajo pojasnila: v besedilu sporazuma marsikaj ni jasno

LJUBLJANA – Vlada je ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc z vladno pogajalsko skupino danes naložila, da ji v najkrajšem možnem času za obravnavo na naslednji redni seji predloži natančnejša pojasnila k posameznim določbam parafiranega sporazuma s Fidesom, vključno s finančnimi posledicami. Na podlagi tega se bo vlada glede sporazuma opredelila.

Vlada je namreč danes obravnavala parafiran sporazum s Fidesom in ugotovila, da je v besedilu marsikaj tako navedeno, da ni kristalno jasno, je po seji vlade v izjavi novinarjem povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Na podlagi dodatnih pojasnil vladne pogajalske skupine se bo vlada o parafiranem sporazumu, ki si ga tako sindikati kot v koaliciji različno razlagajo, tudi odločala. Pogajanja z drugimi skupinami javnega sektorja, ki so zaradi sporazuma s Fidesom zastala, ostajajo po Koprivnikarjevih besedah odprta.

A je ključno vprašanje, kaj je s sporazumom na področju zdravstva. »Ko bo na to vprašanje znan odgovor, bomo tudi vedeli, kako je z nadaljevanjem pogajanj,« je dejal Koprivnikar in dodal, da so tako stališče izrazili tudi sindikati javnega sektorja.

Če pogajalska skupina želi, da se sestanejo, se bodo. Če pa bo njihov pogoj, da se vlada najprej opredeli do sporazuma s Fidesom, bo treba po Koprivnikarjevih besedah na to počakati.

Sporazum, ki ga je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc v torek parafirala z zdravniškim sindikatom, je nemir povzročil tudi v koaliciji. SD in DeSUS namreč sporazuma ne podpirata in menita, da ni rezultat koalicijskega dogovora, opozarjata pa tudi, da je ogrozil pogajanja z drugimi sindikati javnega sektorja.

Premier Miro Cerar je v sredo dejal, da vlada ne more odločati o sporazumu s Fidesom, dokler se sindikati ne dogovorijo med sabo.