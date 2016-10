Od keltskega  denarja do evra

Tolar kot denarna enota nove in samostojne slovenske države je v začetku meseca praznoval svojo 25-letnico. Dobili smo ga 8. oktobra 1991 in z njim plačevali do 31. decembra 2006; delil se je na 100 stotinov. Banka Slovenije je najprej izdala in izročila v obtok vrednostne bone kot začasni denar, septembra 1992 je izdala prve bankovce, januarja 1993 pa še kovance. V začetku januarja 2007 smo se nato dokončno poslovili od tolarja, ki nas je v naših denarnicah, na računih ter celo v nogavicah in hranilnikih spremljal polnih 15 let.



Kovnica celjskih grofov



»Pogosto ugotavljamo, da se v denarni zgodovini vedno odraža tudi politična zgodovina posameznega območja, v denarju, ki je bil v obtoku v različnih zgodovinskih obdobjih, pa se zrcalijo prevlade posameznih političnih tvorb,« pravijo v Narodnem muzeju Slovenije. »Novčne najdbe zato kažejo tako obdobja blagostanja kot krizna obdobja, ekonomske vzpone in padce. Prikaz denarja, ki je bil v obtoku na določenem ozemlju, je zato pravzaprav najverodostojnejši prikaz njegovega zgodovinskega razvoja. To velja tudi za zdajšnje slovensko ozemlje, kjer je prav skozi denar in pred tem psevdodenarne oblike mogoče spoznati več kot 2500 let njegove zgodovine.«

Od bonov do tolarja Izvor imena tolar je v starem kovancu tolarju. Uveden je bil po izteku brionske deklaracije 8. oktobra 1991. Z do takrat veljavnimi jugoslovanskimi dinarji so se menjali v razmerju 1:1. Najprej so prišli v obtok boni v vrednosti 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1000, pozneje še za 5000 SIT. Boni so bili natisnjeni že na začetku leta 1991, takoj po plebiscitu o samostojnosti, za primer, če bi med osamosvajanjem primanjkovalo gotovine v obtoku. Na vseh bonih sta bila motiva Triglava in knežjega kamna, ki je v Avstriji dvignil precej prahu. Boni so se ločili le po barvi in izpisani nominalni vrednosti. Po približno enem letu so postopoma prišli v obtok pravi bankovci. Zasnoval jih je grafični oblikovalec Miljenko Licul, na njih so bili upodobljeni pomembnejši Slovenci in ena Slovenka, ter z njimi povezani motivi, ki jih je ustvaril akademski slikar Rudi Španzel. Nekoliko pozneje so prišli v obtok tudi kovanci, na njih pa so bili upodobljeni živalski motivi. Poleg tega je bilo v obtok poslanih nekaj priložnostnih kovancev, ki so bili sicer zakonito plačilno sredstvo, vendar smo nanje le redko naleteli, ker so večinoma končali pri zbiralcih. Od 28. junija 2004 je bil tolar vezan na evro, in sicer je bil en evro vreden 239,64 tolarja. Prvega januarja 2007 je Slovenija postala članica območja evra, tako da je tolar nadomestila skupna evropska valuta evro.

Zgodbo o denarni zgodovini slovenskega prostora lahko začnemo v 8. stoletju pred našim štetjem, ko je tudi na slovenskem ozemlju pri trgovanju dokumentirana uporaba predmonetarnih oblik, jo nadaljujemo s kovanjem prvega keltskega denarja na slovenskih tleh v 2. stoletju pred našim štetjem, rimskim denarjem, ki je od 1. do 4. stoletja kot prvi igral vlogo globalne svetovne valute, delovanjem številnih kovnic na slovenskem ozemlju med 11. in 13. stoletjem in delovanjem kovnice celjskih grofov kot tedaj ene najpomembnejših evropskih plemiških družin sredi 15. stoletja v Celju. Prikazuje tudi čas slovenskega narodnostnega prebujenja leta 1848, ki se odraža v prvih bankovcih s slovenskim besedilom. Opozarja na ustanovitev Denarnega zavoda Slovenije leta 1944 in delovanje prve svobodne emisijske banke v tedanji okupirani Evropi, s tem tudi na kratkotrajno delujočo prvo slovensko emisijsko banko. Razumljivo daje poseben poudarek slovenski monetarni samostojnosti.



Najstarejši novci



Od 13. do 8. stoletja pred našim štetjem so tudi na Slovenskem dokumentirane zakladne najdbe kovinskih predmetov, predvsem orodja in orožja, s katerima so nekoč plačevali. Od 4. do 3. stoletja pred našim štetjem so najdeni najstarejši novci na Slovenskem. Od srede 2. do 1. stoletja pred našim štetjem odkrijejo prvo kovanje keltskih plemen na današnjem slovenskem ozemlju, prva kovnica pa je verjetno delovala na območju Celja.



Od okoli leta 25 pred našim štetjem do konca 5. stoletja je bilo zdajšnje slovensko ozemlje vpeto v rimski imperij z uporabo rimskega denarja kot tedaj globalne valute, ki je bila v obtoku od Afrike do Azije. Od 6. do 8. stoletja je omejen obtok denarja raznih plemen, ki so deloma obvladovala tudi zdajšnje slovensko ozemlje – vzhodnih Gotov in nato Langobardov, obenem pa je opazno vračanje k naturalnemu gospodarstvu. Od 7. do 10. stoletja je čas priseljevanja Slovanov, ki niso čutili potrebe po kovanju in uporabi lastnega denarja.



Rojstvo avstrijskega tolarja



Od 10. stoletja je bilo slovensko ozemlje v mejah srednjeveškega nemškega cesarstva, pomembni cerkveni in posvetni gospodje s posestmi na tem prostoru pa so med 12. in 14. stoletjem kovali srebrni denar, saj je tedaj na Slovenskem intenzivno delovalo celo 13 kovnic. Sredi 15. stoletja so postali vse pomembnejši Žovneški gospodje, poznejši Celjski, ki so kovali lasten srebrni denar v Celju in postali na vseh področjih oster konkurent Habsburžanom. V 16. stoletju se je rodil avstrijski tolar. V začetku 19. stoletja je Slovenija kratek čas pod Napoleonovo Francijo, v Ilirskih provincah z glavnim mestom v Ljubljani pa je v uporabi francoski denar. Leta 1848 so bili v Ljubljani v času narodnostnega prebujenja natisnjeni prvi bankovci tudi v slovenskem jeziku, kar je odraz prve odločitve Slovencev za Slovenijo. Leta 1867 je nastala avstro-ogrska monarhija, denar pa je odražal tudi vse tedanje denarne reforme.

Začetki hranilništva Svetovni dan varčevanja, ki je 31. oktobra, so razglasili v Milanu leta 1924, kjer so se zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 držav, med drugim tudi z ozemlja današnje Slovenije. Njihov namen je bil poudariti pomembnost varčevanja za posameznika in za družbo. Zato so ustanovili mednarodni inštitut za varčevanje. V Sloveniji imata bančništvo in hranilništvo že dolgo tradicijo, staro skoraj dve stoletji. Začetki hranilništva segajo v leto 1820, ko je bila ustanovljena prva Ljubljanska hranilnica, ki je hkrati najstarejši denarni zavod na Slovenskem. Pozneje je bilo ustanovljenih več mestnih hranilnic in kreditnih zadrug. Z ustanovitvijo Ljubljanske kreditne banke leta 1900 smo dobili prvo bančno ustanovo na Slovenskem.

Od decembra 1918 je Slovenija del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 1920. Kraljevine Jugoslavije in v obtoku je denar nove skupne države. Leta 1944 so v Sloveniji ustanovili prvo slovensko emisijsko banko (Denarni zavod Slovenije). To je bila obenem edina svobodna emisijska banka na evropskem okupiranem ozemlju, ki je izdala tudi prvi slovenski denar. Od leta 1945 do 1991 je bila Slovenija kot ena od šestih jugoslovanskih republik vpeta v jugoslovanski monetarni sistem. Od leta 1991 do 31. decembra 2006 smo v samostojni Sloveniji plačevali z lastnim denarjem. To pomeni tudi denarno suverenost nove države. Prvega januarja 2007 je Slovenija vstopila v evrski denarni sistem.



Slovo od tolarja



Ko so pred leti v Narodnem muzeju Slovenije pripravili razstavo Od brona do evra, so si obiskovalci prvič lahko ogledali rezervne serije tolarskih bankovcev in kovancev, ki bi prišle v obtok ob morebitnih izrednih razmerah na monetarnem področju. Ob slovesu od tolarja je takratni direktor muzeja prof. dr. Peter Kos dejal, da smo slovenski tolar, trdno in stabilno valuto, ki nas je spremljala 15 let, pospremili v zgodovino.



»Eden odličnejših in nedvomno uspešnih projektov slovenske države je tako postal del bogate slovenske denarne zgodovine. Prehaja v domeno zgodovinarjev, numizmatikov in muzejev. V Sloveniji je Narodni muzej Slovenije tisti, ki že natanko 195 let proučuje tudi denarno zgodovino zdajšnjega slovenskega ozemlja, numizmatični kabinet kot eden njegovih oddelkov pa zbira in čuva njena materialna pričevanja, ki jih neredko tudi predstavlja javnosti. Njegovi sodelavci so po svojih najboljših močeh poskrbeli, da je tudi gradivo, ki ponazarja vse faze nastajanja, izdelave in uporabe slovenskih bonov ter zatem tolarskih kovancev in bankovcev pa tudi priložnostnih tolarskih kovancev, dobilo mesto v nacionalni numizmatični zbirki in postalo neodtujljiv del nacionalnega zgodovinskega spomina.«