Od kandidature  do svetništva je dolga pot

Slovenski škofje so leta 1983 znotraj Jugoslovanske škofovske konference ustanovili Slovensko pokrajinsko škofovsko konferenco, Sveti sedež pa jo je 1993. potrdil kot samostojno Slovensko škofovsko konferenco. Čeprav se je kaj malega zgodilo že prej (Anton Martin Slomšek, Friderik Irenej Baraga), je zanimanje, da bi imeli več domačih svetniških zgledov, naraslo šele z osamosvojitvijo slovenske države in Cerkve. Šestega aprila 2006 se je zgodila še celostna preureditev cerkvene uprave na Slovenskem. Tako je bila mariborska škofija povzdignjena v nadškofijo in sedež metropolita za novoustanovljeni škofiji v Celju in Murski Soboti, ljubljanska nadškofija pa je ostala sedež metropolita za koprsko in novoustanovljeno novomeško škofijo. Ni naključje, da je število predlogov za svetniške kandidate po letu 2006 doživelo pravi razcvet.

