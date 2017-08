Od danes podpisi podpore: volili bomo od pevcev, zabavljačev do politikov

LJUBLJANA – Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila za izvedbo predsedniških volitev, ki bodo 22. oktobra. Od danes lahko volivke in volivci na predpisanih obrazcih oddajo podporo izbranemu kandidatu, mogoče pa je tudi že vlaganje kandidatur. Skrajni rok za zbiranje podpisov volivcev in vložitev kandidatur je 27. september.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev.

Kandidature bo mogoče pri volilni komisiji (DVK) vlagati do 27. septembra do 24. ure. To je tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazce podpore kandidaturi.

Sledila bosta postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in izdaja odločb o njihovi potrditvi oziroma zavrnitvi. DVK pa bo nato najpozneje 6. oktobra javno objavil seznam kandidatur.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in bi želeli oddati svoj glas, morajo DVK najpozneje do 21. septembra sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Če bo potreben drugi krog, pa bodo morali o svoji nameri glasovanja po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu DVK obvestiti najpozneje 27. oktobra. DVK je z rokovnikom volilnih opravil kot datum morebitnega drugega kroga predsedniških volitev določil 12. november.

Notranje ministrstvo bo sicer danes na svojih spletnih straneh objavilo število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Poleg aktualnega predsednika Boruta Pahorja je nastop na predsedniških volitvah napovedalo kar lepo število bolj ali manj znanih obrazov, ki pa morajo za uradni vstop v predsedniško tekmo premagati zahtevno oviro in zbrati dovolj podpisov podpore. Parlamentarne stranke kandidate večinoma še skrivajo, le NSi je sporočila, da bo njihova kandidatka predsednica stranke Ljudmila Novak.