Oče, zapravljivi  sin in železnice

Si predstavljate direktorja železnic, ki sinu, ki ima že v Londonu (resda ne sam, temveč z očetom) uspešno podjetje, dalj časa omogoča neomejeno uporabo službenega beemveja serije 5, hkrati pa tudi še uporabo službene kreditne kartice javnega podjetja, ki ga vodi? Ne? Mogoče si boste to le laže predstavljali, če vam povem, da si je sin na račun »očetovih« železnic privoščil, denimo, tudi zapestno uro, vredno približno 60.000 evrov, in da so železnice samo za prometne prekrške, ki jih je storil za volanom omenjenega beemveja, plačale kar 125.000 evrov ter, ne nazadnje, da je skupaj z mamo (z direktorjevo ženo) uporabljal mobilna telefona in s tem železnicam povzročil še za dodatnih 124.000 evrov stroškov?

O, ne, nič od tega ni izmišljeno. Zgodilo se je v Italiji.

