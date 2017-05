Oče sestavljal letalo, Ivan dializne aparate

Družinska slika, v ozadju njihova hiša v Negovskem Vrhu. V prvi vrsti Anica, mati Jožefa, oče Franc in Leopoldina; v drugi vrsti Ivan, Jožica, Terezija in Ludvik; zadaj Jože, Lovrenc in Franc. Družina Kramberger: spredaj stoji Leopoldina, v očetovem naročju je Anica, levo od očeta Ludvik, desno mati in Ivan, zadaj stojijo Jožica, Jože, Lovrenc, Franc in Terezija. Foto: arhiv Ludvika Krambergerja

Pastirčka, dimnikarja, izumitelja, dobrotnika, gostilničarja, pisatelja in končno politika Ivana Krambergerja se je prijelo ime dobri človek iz Negove. Pravzaprav je bil svojevrsten fenomen. Od rojstva je v revščini previharil mnogo viharjev, z izumiteljsko žilico in dobrotništvom je sčasoma sedel v srca mnogo ljudi. Ko se je odločil za vstop v politiko, je na eni strani sprožil posmeh in pomilovanje, toda presenetljiv rezultat na predsedniških volitvah leta 1990, ko je zbral kar 18,5 odstotka glasov in zasedel tretje mesto – za Milanom Kučanom in dr. Jožetom Pučnikom –, je pokazal, da se na njegova predvolilna zborovanja množice ljudi niso prišle le zabavat. Ko se je vključil tudi v kampanjo leta 1992, je bil deležen že manj posmeha, nekateri so se celo ustrašili morebitnega uspeha na volitvah. Toda usodne nedelje, 7. junija 1992, je na predvolilnem zborovanju v Jurovskem Dolu pri Lenartu smrtonosna krogla domnevno besnega vaščana končala življenjsko pot samoukega izumitelja, dobrotnika in politika Ivana Krambergerja. Nanj naj bi streljal močno vinjen domačin Peter Rotar, ugibanja in namige o političnem atentatu so odločno zavrnili. A tudi 25 let po umora so mnogi prepričani, da nikoli ni bil zadovoljivo pojasnjen.



