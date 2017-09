Obujen iz neprepoznavnosti

Propadajoče obcestno znamenje na čepovanskih Vratih, tik ob odcepu ceste proti Grudnici, je marsikomu, ki se je v preteklosti peljal mimo, vzbujalo radovednost. A nihče mu ni vedel namena in pomena, še manj pa, kdaj je bilo postavljeno, saj na njem ni bilo vidnih nobenih napisov. A govorilo se je, da je iz prve svetovne vojne.

Pred dobrim desetletjem pa so člani Društva soška fronta 1915–1917 naleteli na dragocene in do tedaj še nepoznane vojne fotografije, ki so pomagale razvozlati skrivnost obcestnega znamenja. Posnete so bile 14. maja 1916 na odprtju Boroevićeve ceste. Ceste, ki je dokončno povezala že pred vojno zgrajeno cesto iz doline Idrijce v Čepovan z Lomsko planoto.

Ob njenem začetku, na Vratih, pa so ob izgradnji postavili že omenjeno znamenje, vrh katerega so vgradili tudi večjo neeksplodirano italijansko granato. Iz starih fotografij je razvidno, da so na dve izmed štirih napisnih plošč izpisali ime ceste Boroevićeva cesta (Boroevićstrasse) in sporočilo, da je bila zgrajena v svetovni vojni (Erbaut im Weltkrieg), na preostalih dveh pa letnici 1915 in 1916.

Na vrh so vgradili večjo neeksplodirano italijansko granato.

A italijanska oblast, ki je tem krajem zavladala po prvi svetovni vojni, ni bila najbolj naklonjena ohranjanju spominov na avstro-ogrske vojaške poveljnike. Da bi znamenje ohranili, so se domačini odločili, da napise prekrijejo z ometom in granato zamenjajo s križem. V taki obliki se je ohranilo do današnjih dni. Pozabljeno in zapuščeno je zaradi neugodne lege dolga desetletja le s težavo kljubovalo času, vremenu in drugim vplivom.

Omenjene fotografije in tiste, ki jih hranita Muzej novejše zgodovine Slovenije in Medobčinski muzej Kamnik, so bile povod, da so se v Društvu soška fronta odločili za obnovo. Največ zaslug zanjo ima podpredsednik društva Tadej Munih, vsebino za informativno tablo sta pripravila David Erik Pipan in Vinko Avsenak, pri obnovi, ki bo dosegla vrhunec z odkritjem 9. septembra, pa sta sodelovala gradbeno podjetje Marka Rovtarja iz Skrilj in restavrator Anton Naglost iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice, za ureditev okolice je poskrbela KS Čepovan.