Obubožani zvezdnik životari s podporo

KOMENDA – Nogomet je zapustil, ko je bila njegova kariera na vrhuncu, po 40 letih od tistih krasnih časov, ko je navduševal ljubitelje športa, pa z 21-letnim sinom životari v najetem stanovanju v Komendi. Tako žalostno se je zasukalo življenje 58-letnega Darka Domadenika, ki je konec 70. in v začetku 80. let prejšnjega stoletja igral za ljubljansko Olimpijo. Prvo tekmo za zeleno-bele je odigral že s 17 leti, njegov talent ga je hitro, morda prehitro ponesel med zvezdnike. Med nasprotniki takrat še bežigrajskega moštva so bili največji jugoslovanski klubi, tudi tako imenovana velika četverica Partizan, Crvena zvezda, Hajduk in Dinamo. Darko se s ponosom spominja tistih časov, in to upravičeno, saj je na tekmah prav proti vsem velikim ekipam prve jugoslovanske lige dosegel gol. Olimpija je v 5. krogu prvenstva sezone 1980/81 za Bežigradom Crveno zvezdo premagala z rezultatom 2:0. En gol je prispeval Domadenik. »Proti Zvezdi je bila fantazija igrati. Ko si šel že pred tekmo na stadion, je bil Bežigrad tako poln gledalcev, da so stali na ograji Plečnikove mojstrovine. Vsa drevesa so bila polna navijačev. Ko pride tista minuta, ko daš gol... To je nekaj neverjetnega, sploh ne moreš dojeti,« je opisal veličastno vzdušje, h kateremu je s svojimi odličnimi igrami prispeval tudi sam. In kdo ve, kakšne uspehe bi Darko Domadenik v naslednjih letih še nanizal, če pri 21 letih ne bi nehal aktivno igrati...

