Obtožbe o migrantih: Branko Grims molči

LJUBLJANA – »En umor policista se je že zgodil. Govori se, da je bil to neki bolnik. Bil je migrant. Le da je v Evropo prišel legalno in potem je storil, kar je storil. Še danes se razkrivajo podatki, kaj se je tam zgodilo. Torej, prvi umor s strani islamskega migranta se je že zgodil. Zgodilo se je tudi že kaj spolnega nasilja, pa se tudi to skriva, s strani uradnih institucij. Zgodilo se je tudi marsikaj klasičnega kriminala, pa se tudi o tem ne piše in ne govori. Ali res mora priti do najhujših posledic, da se bo začelo ukrepati?«

Tako je na včerajšnji novinarski konferenci, ki je bila posvečena varnosti Slovencev in države, migrantom in beguncem ter terorizmu, dejal poslanec SDS Branko Grims .

Ker je izjavil, da uradne institucije dejanja o spolnem nasilju skrivajo, smo mu prek spletne strani državnega zbora (DZ) poslali vprašanja, da nam on, sicer predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, razkrije več informacij o spolnem nasilju, ki so ga pri nas domnevno zagrešili migranti in o katerem je govoril pred kamerami.

Grims nam na včeraj poslano e-pošto do objave članka ni odgovoril, so nam pa iz stranke SDS, kamor smo tudi naslovili vprašanja. Odgovor je bil kratek:

»Za vse informacije v povezavi s spolnim nasiljem s strani migrantov v Sloveniji se, prosimo, obrnite na pristojne organe.« Vnovič smo jih zaprosili za pojasnila, saj je iz besed Grimsa sklepati, da ima informacije o omenjenih dogodkih, a odgovora iz stranke SDS, ki jo vodi Janez Janša, ni več bilo.

Vprašanja smo danes dopoldne naslovili tudi na Generalno policijsko upravo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.