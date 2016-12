Obrazi in telesa Mateja Fisherja

DUNAJ – Na Dunaju se je včeraj odprla razstava slovenskega fotografa Mateja Fisherja, poimenovana Face, body, body and face (Obraz, telo, telo in obraz), na kateri bodo do 20. februarja na ogled njegove fotografije in cianotipije iz treh serij z naslovi: Ženska s črnim klobukom, Mali dunajski valček ter In pozorno poslušajte: ne moreš iti proti podobi, ki ti jo daje lastno telo.



Kakor so zapisali v spremni besedi, je osnovni namen razstave osredotočanje na samostojno obravnavo izraza obraza, izraza telesa in v tretji seriji povezavo izraza obraza in izraza telesa, ki sta v nekaterih primerih harmonična, drugič pa v svojem nasprotju. Cilj tovrstnih fotografij je opozarjanje na minimalne emocionalne spremembe, ki jih zaznamo ob daljšem gledanju. Tako kot spregledamo počutja in občutja sočloveka, s katerim živimo, delamo, ga videvamo ali srečujemo, postajamo hkrati tako imenovani zaznavni invalidi. Velikokrat spregledamo pomembne stvari, ki nas obdajajo. Tokrat naj pogledati pomeni tudi zaznati. Zaznati človeka.



Kakor je zapisal umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic, je leta 1974 v Murski Soboti rojeni Fisher »v več kot dobrih dvajsetih letih ustvarjalni fokus povsem izostril, pri čemer mu poleg dobrega poznavanja vizualnih recepcij in možnosti fotografskih poetik zagotovo pomaga odlično poznavanje medijskih, marketinških ter komunikacijskih veščin. Dodobra namreč pozna vse ključne razvojne stopnje fotografije, kar se zagotovo kaže v tem, kako prefinjeno jih zna prevajati v lastna dela.«



Na razstavi v galeriji Korotan je predstavljenih 25 fotografij, od katerih so nekatere narejene v starinski tehniki cianotipije z značilno modrikasto patino.