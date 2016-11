Še kako živo so se vtisnile v spomin znamenite misli dr. Sergeja Vrišerja, pokojnega rednega univerzitetnega profesorja in muzejskega svetnika, o Rudolfu Maistru, s katerimi je označil podobe generala in pesnika, ki so jih ustvarili še za njegovega življenja, in spomenike, ki so nastali po njegovi smrti. »Obraz, vklesan v slovensko zgodovino,« pove prav vse. »General Rudolf Maister je bil zgodovinska in karizmatična osebnost, povrhu tudi postaven in markanten mož, ki ga je upodobilo več slikarjev in kiparjev,« pravi dr. Sergej Vrišer.



Že leta 1919 ga je upodobil medaljer Anton Sever, pozneje še kipar Nikolaj Pirnat (1926.). Med okupacijo je zgodovinar in muzejski ravnatelj Franjo Baš Pirnatovo podobo generala in pesnika skril na muzejskem dvorišču v kupu peska. Po vojni je bil več let v muzejski zbirki, nato pa do leta 1970 spet na občini. Z nerazumljivimi odločitvami so ga leta 1978 prestavili pred osnovno šolo v Šentilju, šele po osamosvojitvi Slovenije pa se je vrnil na občino.



Iz določenih razlogov se je spomin na Rudolfa Maistra prebudil pozno. Prvi kip v Sloveniji so leta 1970 odkrili v Kamniku; izdelal ga je akademski kipar Anton Sigulin. Pomemben položaj med upodobitvami generala in pesnika zavzema skulptura Vlaste Zorko v Mariboru, ki je nastala leta 1987. Ljubljana se ponaša s kar dvema konjeniškima plastikama. Prvo je izdelal Jakov Brdar in je v parku pred ljubljansko železniško postajo, drugo pa Boštjan Putrih. Njegov kip so postavili pred poslopje ministrstva za obrambo za Bežigradom. Peti kip generala in pesnika Rudolfa Maistra, delo Irene Brunec - Tébi, so odkrili leta 2010 ob dnevu državnosti v Ljutomeru in stoji v parku, ki nosi njegovo ime. Spomenik je drugačen od kamniškega, mariborskega in obeh ljubljanskih. To je prvi spomenik generala v civilni obleki, s kravato in s knjigo v roki.



»Zmeraj, kadar beseda nanese na Rudolfa Maistra, ga zagledam, kako rahlo sključen in ogrnjen z vojaškim plaščem zre skozi okno svoje knjižnice na ulico, ki je nosila in še nosi njegovo ime,« je pripovedoval dr. Sergej Vrišer. »Maister je bil del mojega otroštva in kakor moji vrstniki, ki smo se podili po travniku nasproti njegove hiše, sem si za vedno zapomnil njegov izklesani, koščeni obraz, žive oči in veličastne brke. Z leti so se v ta obraz zajedle črte bolezni, ki je upognila tudi telo, toda žive oči so ostale.«



Dr. Sergej Vrišer pravi, da je bil Maister vse življenje privlačen ne le zaradi ognjevitosti svojega duha, marveč tudi kot postaven človek.



Posebno zgodbo si zasluži spomenik Draga Tršarja borcem za severno mejo 1918/19 v Mariboru, saj je nastajal v čudnih okoliščinah. Leta 1959 so ga postavili v Mariboru, vendar je bil zaznamovan s svojevrstnim, hkrati pritrdilnim in še bolj odklonilnim odnosom do Maistrove zgodovinske vloge. »Kipar Drago Tršar je izdelal relief, ki kaže vrsto vojakov in med njimi Maistra, ki pa ga komajda spoznamo po rahlo nakazanih črtah obraza, po nekoliko drugačnem kroju plašča in sablji,« pravi dr. Sergej Vrišer. Maistrova neopaznost je bila zaukazana s politične strani! »Sicer pa je kipar nalogo smiselno rešil z ritmom vojaške kolone in osrednjim položajem njenega voditelja.«



Ker Mariborčani, predvsem Maistrovi borci, z novim spomenikom niso bili najbolj zadovoljni, so se odločili, da mu postavijo novega. Leta 1987 ga je izdelala kiparka Vlasta Zorko, ki se je z Maistrom srečala že leta 1981, ko je ustvarila reliefno podobo generala s sobojevniki. Namestili so jo na pročelje Osnovne šole borcev za severno mejo na Pobrežju v Mariboru.



Dr. Sergej Vrišer o upodobitvah Rudolfa Maistra razmišlja takole: »Maistrove podobe in kipi poosebljajo vojaka iz davnih dni, njegovo vizionarstvo in pogum pa spadata tudi v naš čas. Njega dni je bil pravšnji mož na pravšnjem mestu, danes in še naprej pa nam je lahko zgled za pokončno slovensko držo.«



Kipar je očeta dobro zadel



Prvi Maistrov portret je leta 1919 izdelal medaljer in kipar Anton Sever, ki je generala upodobil v strogem profilu, viden pa je del uniforme z generalsko epoleto. »Po mnenju Maistrovega sina Hrvoja je kipar očeta dobro zadel, le generalovi ženi so se zdeli značilni brki preveč košati,« meni dr. Sergej Vrišer. Slovenska vojska je to medaljo uporabila kot osnutek za svoja odlikovanja, prav tako so Severjevo podobo uporabili pri izdelavi spominske plošče na generalovi hiši na Maistrovi 17 v Mariboru.