Obravnave končane: to je sporočilo arbitražno sodišče

HAAG – Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško je danes sporočilo, da je končalo obravnave in da bo končno odločitev sporočilo v prihodnjih mesecih. Napovedali so, da bodo vnaprej sporočili tudi točen datum objave odločitve.

Sodišče je danes v sporočilu za javnost pojasnilo, da je predstavnike Slovenije in Hrvaške 29. marca pisno obvestilo, da sodišče ne vidi potrebe po dodatnih pojasnilih strank glede primera in da so zato obravnave v skladu s pravili postopka zaključene.

»Sodišče je tudi nakazalo, da namerava izdati končno odločitev v procesu v naslednjih mesecih. Natančen datum za objavo končne odločitve je treba še določiti in bo objavljen v ustreznem času,« je v sporočilu za javnost še zapisalo sodišče, ki ga sestavljajo predsednik Gilbert Guillaume ter člani Rolf Einar Fife, Vaughan Lowe, Nicolas Michel in Bruno Simma.