Obrambno ministrstvo: 73.000 evrov za dva beemveja

LJUBLJANA – Ministrstvo za obrambo je kupilo dve vozili znamke BMW, za kateri je skupaj odštelo 73.000 evrov. Kot pojasnjujejo so vozili kupili za potrebe prevozov ožjega vodstva ministrstva, protokolarne prevoze ob obiskih tujih gostov in za druge protokolarne prevoze ministrstva.

Ministrstvo je vozili kupilo v okviru skupnega javnega naročila ministrstva za javno upravo. Cena vozila BMW 525d xdrive je bila 41.000 evrov, cena drugega vozila BMW 520d pa 32.000 evrov.

Kot pojasnjujejo, so se za nakup odločili, ker sta dozdajšnji vozili audi A6, ki so ju uporabljali v enak namen, stari 10 in 11 let. Vozili imata veliko prevoženih kilometrov, eno 345.000 prevoženih kilometrov, drugo pa 132.000, so navedli. Dodali so, da sta vozili postali nezanesljivi in da je bilo na njima v zadnjem času veliko okvar. Tako so stroški letnih popravil znašali več kot 5000 evrov.