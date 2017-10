Obral slive in se podelal pred lastnikovimi vrati

KOSTEL – Kostelske vasi, raztresene nad Kolpo, so mesece v objemu lačnih in tudi igrivih medvedov, ki lomastijo vsepovsod. Domačini jih ne opazujejo samo z varne razdalje hišnih oken, ampak jih srečujejo domala na vsakem koraku. Večkrat tudi na dvoriščih, pred bivalnimi prostori. Tam se kosmatinci, potem ko napolnijo trebuh, celo podelajo.

»Pred dnevi se je lotil sliv in kot žoga velik iztrebek pustil na robu podporne stene, kot vidite, dvajset metrov od vrat v hišo. Neutrudno taca tudi nižje, kjer imamo sadovnjak; čeprav ni obrodil, se vedno ustavlja tam, bržkone v pričakovanju, da bo lakoto potešil s hruškami ali jabolki. Ne dolgo tega je tolkel po praznih zabojnikih in jih od jeze rinil po dvorišču. Lani mi je uničil pet čebeljih panjev, nekaj jih je pohrustal. Teh zveri je preveč, mi pa smo v strahu,« je dejal Južničev ata v vasi Colnarji. Tam ob klopi je lani TŠD Kostel postavilo zanimivo obcestno domiselno stvaritev, večji leseni okvir z napisom Zeleno okno, skozi katerega se še posebno odstre izostreni pogled proti gradu Kostel in hišam pod njim. Ob klopi in tem okvirju je do pred dnevi stal ličen večji, 200-litrski leseni koš (zabojnik) za odpadke na betonskem podstavku, nad njim pa tabla s poučno spisanim besedilom, ki mimoidoče, še bolj pa domačine, nagovarja k sožitju medveda (kot sopotnika) z ljudmi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«