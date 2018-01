Obnovljeni skalnati oval bi seval dobro energijo

CERKNICA – Doktor arheologije in venetolog Dimitrij Kebe je sorodnik Vekoslava Kebeta, lastnika muzeja Jezerski hram v Dolenjem Jezeru pri Cerknici, zato je že od nastanka muzejske zbirke vedel za nenavadno črno-belo fotografijo, ki jo je v zimskem Rakovem Škocjanu v 50. letih prejšnjega stoletja posnel naravoslovec prof. dr. Pavel Kunaver (1889–1988). Na njej je ogromen skalnati oval – sedem obodnih skal in dve v sredini –, na katerih stojijo Kunaverjevi dijaki.

Član Turističnega društva Rakek Mitja Fajdiga se je odločil raziskati vse o kamnitem ovalu, predvsem pa si po odkritju Kunaverjeve fotografije skupaj s TD Rakek prizadeva za obnovitev skalnatega ovala v naravni velikosti, kar bi tudi območje Rakovega Škocjana vrnilo v prvotno stanje iz leta 1949, ko je bil razglašen za prvi slovenski krajinski park.

Med gradnjo tamkajšnjega hotela med letoma 1960 in 1963 je bila cesta mimo hotela zravnana; prej je zavijala do stavbe nekdanje italijanske finančne straže in v blagem ovinku obšla kamniti oval. Z umikom ceste od gostišča je bil skalnati oval žal uničen. Spomin nanj je začel bledeti in bi skoraj zamrl. O njem je 1971. v reviji Proteus pisal le še prof. Kunaver, ki je med drugim pozval javnost, naj se vendar ugotovi njegov pravi namen.

Kraj vaških starešin?

»V Rakov Škocjan sem hodil že od leta 1918, po osvoboditvi mnogokrat z mladino,« med drugim piše Kunaver. »Za počitek smo se radi ustavljali na zelenici, kamor so pozneje postavili neokusno gostišče in še nočni bar povrhu! Toda prav tam ob robu gozda in kolovoza – cesto so zgradili šele pozneje – je bil v senci smrek nenavaden kraj. V obliki elipse z veliko osjo okoli deset metrov je bilo postavljenih sedem skal, v sredini pa dve. Bile so stare, mahovite, razmeroma vse enako velike in že malo v zemljo ugreznjene. Kljub veliki teži je bilo očitno, da jih je nekdo od nekod nalašč pripeljal ali privlekel na to ravnico sredi silnih gozdov. Le čemu so služile te tako nenavadno razporejene skale? So se tukaj sestajali starešine katere izmed vasi ali celo iz več naselij?«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«