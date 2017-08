Oblak vreden 40 milijonov, Viler 0,4 milijona

Vir, iz katerega smo črpali podatke, je spletna stran transfermarkt (TM). Gre za zadnje dostopne ocene, datirane s 15. avgustom, naslednje bodo objavljene 1. septembra.

Oblak vreden več od cele lige

Vrednost celotne slovenske Prve lige Telekom Slovenije, skupaj deset klubov in 250 igralcev, je 55,4 milijona evrov. Šestnajst klubov s 388 igralci v drugi ligi je ocenjenih na skupno vrednost 22,83 milijona evrov. Posebej so ocenili še šestnajst klubov in 364 igralcev, ki tekmujejo v pokalu Slovenije – njihovo vrednost ocenjujejo na 59 milijonov evrov.

Več od vseh 388 igralcev druge lige je kljub rosnim 24 letom vreden Slovenec v golu Atletica iz Madrida Jan Oblak, čigar vrednost je ocenjena na 40 milijonov evrov. In še raste.

Skupno vrednost slovenske reprezentance ocenjujejo na 81,35 milijona evrov. Kar dvajset od 24 članov reprezentance, kar je 83,3 odstotka, brca za tuje klube. Transfermarkt je izračunal tudi povprečno starost članov slovenske reprezentance, fantje so v povprečju stari 26,8 leta. Na Fifini svetovni lestvici so trenutno na 51. mestu.

