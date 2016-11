Oblak je tri leta pričakoval današnjo preiskavo

LJUBLJANA – V današnji kriminalistični preiskavi s področja gospodarskega kriminala in korupcije preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo šest fizičnih oseb. V okviru današnjih hišnih preiskav doslej niso pridržali še nikogar, so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU).

Na območju policijskih uprav Ljubljana in Koper je 56 preiskovalcev NPU in štirje kriminalisti PU Ljubljana opravljalo hišne preiskave in druga preiskovalna opravila ter iskalo dokaze o storitvi kaznivih dejanj s področja gospodarstva in korupcije. Kot so povedali pri GPU, so zaključili že vse hišne preiskave, razen ene.

Gre za policijska opravila v okviru predkazenskega postopka, ki poteka zoper šest fizičnih oseb. Postopek je povezan s kaznivimi dejanji nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, pranja denarja ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Denar baje v Jakličev žep

Kriminalisti so sicer danes med drugim obiskali sedež Lekarne Ljubljana, sedež družbe Infonet media in njegovega lastnika Lea Oblaka, pa tudi Kemofarmacijo. Kemofarmacija je med letoma 2008 in 2011 namreč Lekarni Ljubljana, ki jo je v tem času vodil Marko Jaklič, dobavljala za preko 45 milijonov evrov zdravil letno. Da bi posel obdržali, naj bi Jaklič, tako sumijo, hotel nekaj zase, je navajal Pop TV. Po neuradnih informacijah televizije naj bi tako Kemofarmacija, katere predsednik uprave je Davorin Poherc, nakazala 300.000 evrov Infonet medii za domnevno fiktivno oglaševanje, denar pa naj bi pristal v Jakličevem žepu. Kemofarmacija naj bi si tako zagotovila, da ni izgubila posla z Lekarno Ljubljana. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi policisti Poherca tako sumili nedovoljenega dajanja denarja, Oblaka pomoči pri kaznivem dejanju, Jakliča pa zlorabe položaja in nedovoljenega sprejemanja daril. Pri poslu pa naj bi šlo torej tudi za pranje denarja.

Oblak preiskavo pričakoval

Oblak je za televizijo pojasnil, da omenjeni 300.000-evrski znesek ni točen in da gre za Jakličevo osebno posojilo, ki da mu ga je že vrnil. Za Kemofarmacijo pa da so res izvajali oglaševanje. Za STA pa je Oblak pojasnil, da so policisti v preiskavah prevzeli dokumente, ki jim jih je sam že pred tremi leti samoiniciativno ponudil. Kot je zapisal, je namreč že 16. septembra 2013 NPU uradno obvestil, da je seznanjen, da poteka preiskava v zadevi, povezani z njihovim poslovnim partnerjem. »Zato sem že septembra 2013 NPU uradno pisno ponudil, da jim izročim vse dokumente v zvezi z zadevo, ki jo preiskujejo. Napisal sem, da sem jim na voljo za vse, kar potrebujejo. Na moj dopis nisem prijel dogovora,« je navedel.

V dopisu, ki ga je leta 2013 poslal na NPU, je navedel tudi, da se je tisti dan tudi oglasil na NPU in izročil nekatere dokumente, med njimi izpis iz sodnega registra za določeno podjetje, notarske zapise pa tudi račune za oglaševanje Lekarne Ljubljana. »Pišem vam zato, ker bi kakršna koli hišna preiskava pri meni doma ali v podjetju, ki je po moji oceni povsem neupravičena, pomenila hudo diskreditacijo, ki lahko ogrozi podjetje in delovna mesta. Četudi se hišna preiskava izkaže za neutemeljeno, škode, ki jo tak medijski linč povzroči, ni mogoče več popraviti,« je Oblak pojasnjeval v dopisu NPU.

Preiskavo na sedežu Infonet medie so v sporočilu za javnost potrdili v družbi ter dodali, da družba v preiskavi ni med osumljenci. Oblak svojega statusa do zaključka postopka ne želi komentirati, so pa v Infonet media za Pop TV potrdili, da Oblak ni pridržan.

Jaklič v drugi zadevi oproščen

Jaklič in Poherc danes na telefon nista bila dosegljiva. Prav tako današnjega dogajanja v občinskem javnem zavodu Lekarna Ljubljana ni želel komentirati ljubljanski župan Zoran Janković. V Lekarni Ljubljana pa so navedli, da se preiskava nanaša na poslovanje zavoda v času predhodnega vodstva. Jaklič je Lekarno Ljubljana sicer vodil od januarja 2008 do aprila 2013. Po tistem so v medije prišle informacije, da bo prevzel vodenje radia Index. Po takratnem poročanju Financ je Jaklič v Srbiji s sočlanom iz uprave Vzajemne Francem Henigmanom za 200.000 evrov kupil polovico radia Index. Drugo polovico radia pa naj bi imela v lasti ciprska družba Infonet, ki je v lasti Oblaka. Nato pa so mediji poročali, da Jaklič ni prevzel vodenja Indexa, ampak da je nove poslovne priložnosti iskal v srbskem podjetju Jugohemija.

Sicer pa se je Jaklič skupaj s Henigmanom in še nekaterimi drugimi znašel na zatožni klopi zaradi obtožb o oškodovanju Vzajemne za več kot pol milijona evrov. Po poročanju Radia Slovenija je višje sodišče potrdilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Jakliča, Henigmana, Klavdija Godniča in Saša Bergerja oprostilo kaznivih dejanj v zadevi S&T. Sodišče je tako zavrnilo pritožbo specializiranega državnega tožilstva, četverica pa je pravnomočno oproščena.