Objavljamo nove cene goriva

LJUBLJANA – Potem ko je vlada sprejela, da bodo trgovci ob avtocestah cene goriv po novem določali sami , drugje država še vedno določa cene 95-oktanskega in dizelskega goriva.

Opolnoči bo torej veljalo takole:

neosvinčeno 95-oktansko gorivo bo znašalo 1,206 evra (↓ 0,022 evra/l);

dizelsko gorivo bo znašalo 1,110 evra (↓ 0,023 evra/l).

V skladu z uredbo, ki jo je pred dvema tednoma sprejela vlada, lahko naftni trgovci cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi cene teh goriv še vedno ostajajo regulirane. Določajo se v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen nekaterih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar : evro.

Ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja se prosto oblikujeta na trgu.