Obetajo se kakšna snežinka, dež in nevarnost poledice

LJUBLJANA – Po nekaj suhih dneh je zjutraj ponekod po državi celo rahlo snežilo (na primer v Novem mestu), a to ne napoveduje novega močnejšega sneženja. Čeprav se v slikovni vremenski napovedi tu in tam res znajde kakšna snežinka, bo bolj verjetno, da bo deževalo.

Danes bo v višinah nad 800 metrov pretežno jasno, drugod pa bo vztrajala nizka oblačnost. Popoldne se bo pooblačilo na zahodu, ponoči se bodo zlasti v hribih južne in zahodne Slovenije začele pojavljati rahle padavine. »Dež bo. V višinah je toplo. Nad 1500 metri je nekje okoli ničle, tako da bomo bolj v dežju. Morda bo šla meja sneženja na severozahodu države lokalno malce nižje, drugače pa le težko, da bi kje snežilo pod tisoč metri nadmorske višine,« nam je povedala Veronika Hladnik, dežurna vremenoslovka Agencije RS za okolje (Arso).

Pozor, drselo bo

Napovedujejo tudi nevarnost poledice. »Ta nastane takrat, kadar dežuje, tla so pa še vedno precej hladna, torej pri kombinaciji toplih padavin in hladnih tal. To bo veljalo bolj za jugozahodni del v nočnem in jutranjem času,« pravi vremenoslovka.

Glavnina padavin v prihodnjih dneh bo v južni, zahodni in delno osrednji Sloveniji, medtem ko bo vzhod dobil zelo malo dežja. Tudi sicer bo količina padavin majhna, tako da ne bo nič pretresljivega – ne z vidika količine padavin ne z vidika snega. Še največ dežja bo v torek popoldne in sredo dopoldne, ampak bo šlo bolj za rahlo deževje.

Dvig temperatur

Glede na obliko napovedanih padavin lahko sklepamo, da se bo ogrelo. Hladnikova napoveduje, da bodo za konec tedna temperature čez dan že okoli deset stopinj Celzija, podobno vreme z občasnimi padavinami pa bo vztrajalo do konca tedna, morda tudi še v začetku prihodnjega.