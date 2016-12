Obeta se pozitivno leto 2017: kje v Sloveniji bo največ služb?

LJUBLJANA – Pri slovenskih delodajalcih v prihodnjih treh mesecih znaša neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi +17 odstotkov in je najmočnejša od začetka izvajanja raziskave v Sloveniji v začetku leta 2011, ugotavljajo pri agenciji Manpower, ki je raziskavo izvedla. Dodajajo, da 16 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, trije odstotki upad, 79 odstotkov izmed 622 delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi, pa sprememb v zaposlitveni strukturi v obdobju med januarjem in marcem 2017 ne predvideva.

V prvih treh mesecih 2017 delodajalci v vseh gospodarskih panogah pričakujejo rast zaposlitvenih možnosti. Kar v štirih panogah delodajalci predvidevajo najmočnejše zaposlitvene priložnosti od začetka izvajanja raziskave pred šestimi leti. Te so: proizvodnja, gradbeništvo, panoga gostinstva in hotelirstva ter panoga javne uprave in socialnih storitev.

Panoge

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci iz proizvodne in gradbene panoge, saj njihova neto napoved zaposlovanja znaša +24 odstotkov. Delodajalci v panogah javne uprave in socialnih storitev ter trgovine na debelo in drobno napovedujejo živahen zaposlitveni utrip, njihova neto napoved zaposlovanja znaša +17 odstotkov oziroma +16 odstotkov. Zanesljive so tudi zaposlitvene možnosti v panogah finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij s +13 odstotkov neto napovedjo zaposlovanja. Delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova so najprevidnejši med vsemi anketiranimi delodajalci v Sloveniji, njihova neto napoved zaposlovanja za obdobje prvega četrtletja 2017 znaša +7 odstotkov.

Osrednja Slovenija najbolj optimistična

Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v obdobju prvega četrtletja leta 2017 za iskalce zaposlitve priložnosti za zaposlitev ugodne, saj je neto napoved zaposlovanja v omenjenih tokrat najmočnejša od leta 2011. Delodajalci v osrednji regiji so tokrat najbolj optimistični in poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +19 odstotkov, medtem ko napoved zaposlovanja za jugozahodno regijo znaša +18 odstotkov. O zanesljivem zaposlitvenem utripu poročajo tudi delodajalci v jugovzhodni regiji, neto napoved zaposlovanja znaša +14 odstotkov, in v severovzhodni regiji, kjer je neto napoved zaposlovanja +13 odstotkov.