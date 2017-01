Občina zdravstvenemu domu vzela 1,2 milijona €!

CELJE – Javni zdravstveni sistem v Sloveniji je naš križ, ki nam ga nikakor ne uspe urediti: bolniki tarnajo o vrstah, zdravniki o slabih plačah; na novo opremo in sodobno tehnologijo se ponekod čaka leta, drugod preplača. Nikoli ni prav. Težave v raju nastanejo celo, če je denarja preveč. To potrjuje zgodba Zdravstvenega doma Celje (ZDC), kjer se nezadovoljstvo vleče že leta. Točneje, štiri leta. Tako dolgo, odkar je na čelu ZDC kot direktorica Alenka Obrul, in že ob njenem imenovanju so se pošteno lomila kopja v knežjem mestu.



Vzpenjajoča se kariera Obrulove se je začela po lokalnih volitvah 2010, na katerih je neuspešno nastopila na listi SLS, a se je iz občinske službe na občini Štore najprej zavihtela na mesto predsednice celjskega nogometnega prvoligaša (!), nato je neuspešno kandidirala za direktorico knjižnice, a ji je uspel met na direktorski stolček zaradi izdatne podpore občine (kot ustanoviteljice javnega zavoda ZDC). Občino tradicionalno vodi njen strankarski kolega Bojan Šrot, s katerim sta nastopila na isti volilni listi iste stranke pred sedmimi leti. Kronisti sicer poročajo, da je Obrulova še posebno pogorela na predstavitvi članom sveta ZDC, kjer naj ne bi znala odgovoriti na mnoga vprašanja o poznavanju zdravstva, na primer, kdo so nosilci zdravstvene dejavnosti, kdo lahko zaprosi za koncesijo, kdo so podpisniki splošnega dogovora o izvajanju dejavnosti. Teh navedb Obrulova nikoli ni zanikala, a niti niso bile usodne za njeno funkcijo, dasiravno so se zaradi njenega imenovanja vrstili odstopi iz sveta zavoda.

