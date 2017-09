Občina Zagorje izglasovala nezaupnico vladi

ZAGORJE OB SAVI – V slovenskem političnem prostoru smo navajeni precej nenavadnih, obskurnih politikov, strank in obljub oziroma dejanj teh, ki niti od daleč niso imeli stika s politologijo. Tudi precej izbrancev ljudstva ima nenavadne politične standarde in odločitve ter izjave, ki vzbujajo raznovrstna negativna čustva. A v kratki slovenski moderni zgodovini ne pomnimo primera, da bi vlada dobila nezaupnico občinskega sveta – in prav to se je zgodilo v ponedeljek v Zagorju ob Savi.



Dnevni red seje občinskega sveta v Zagorju ob Savi ni razkrival tako revolucionarne vsebine, marveč imenovanja, poročila ter predloge. Deseta točka je predvidevala predlog uskladitve cene socialnovarstvenih storitev ter predšolske vzgoje. Na to temo je razpravljal tudi Željko Železnik, sicer svetnik Socialnih demokratov: »Država je povišala plačni razred za najnižje plače v javnem sektorju. Nekatere so bile namreč pod zakonskim minimumom, kar je nerazumno. Država bi prva morala upoštevati svoje zakone, ne pa da jih obhaja.«



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«