Občina vinogradnike preganja iz goric?!

Civilna iniciativa predlaga Občini Lendava, naj uredi dovozne poti in ceste do nenaseljenih objektov in vinogradov, da jih bodo še naprej skrbno obdelovali in jih ohranili. Foto: Oste Bakal/Novice

LENDAVA – V Lendavskih in Dolgovaških goricah je registriranih okoli 1600 lastnikov vinogradov, kleti in vikendov. Lastniki nenaseljenih objektov so decembra dobili obvestilo podjetja Eko-Park iz Lendave, koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov, da bodo začeli odpadke zbirati tudi pri vikendih, vinskih kleteh, počitniških hišah in podobnih objektih. Toda velika večina lastnikov teh objektov nasprotuje novi dajatvi, saj številni majhni vinogradniki ne zaslužijo niti za stroške, zdaj pa bi jih dodatno obremenili za okoli 40 evrov na leto. Nasprotniki nove dajatve so zato ustanovili Civilno iniciativo (CI) za ohranitev vinogradov v Lendavskih goricah in začeli zbirati podpise pod peticijo. Doslej so jih zbrali že več kot 250.



Lendavski ukrep, soglasje ljutomersko?!



Civilna iniciativa za ohranitev vinogradov v Lendavskih goricah zahteva ukinitev zbiranja in prevoza odpadkov za vse nenaseljene objekte v Lendavi.

