Občina je vrtičkarjem požagala sadno drevje

LJUBLJANA – Ljubljanski vrtičkarji, ki za svoje vrtove že vrsto let lepo skrbijo na nekdanjem vojaškem odpadu v Savljah, nasproti blokovskega naselja na Glinškovi ploščadi, so, pa čeprav so bili dolg boj, na koncu izgubili prav bitko z Mestno občino Ljubljana (MOL). Ne morejo razumeti, da odgovorne na odseku za razvoj podeželja, ki deluje pod okriljem oddelka za varstvo okolja na ljubljanski občini, moti – sadno drevje. »To je vandalizem,« je bilo mogoče slišati iz ust ljubiteljev vrtičkov, ki se zaradi strahu, da bodo ostali še brez tega koščka zemlje, niso želeli izpostavljati.



»Vsa ta leta je bil mir. To je banalno,« razočaran nad urejevalci vrtičkarske politike na MOL pravi eden izmed sogovornikov, ki že več let pridno skrbi za svoj košček obdelovalne zemlje. »Ljudje z ljubeznijo hodijo vsak dan sem in nikomur nič nočemo,« nadaljuje. Takoj po osamosvojitvi so, kot izvemo, staroselci na severnem delu zemljišča zgradili vrtičke – teh je okoli 200 –, pred tremi leti so se jim pridružili še novi vrtičkarji, in sicer so prostor dobili na jugozahodnem delu zemljišča. »Ti so mogoče malo bolj urbano narejeni,« nam pove gospod, ki še vedno ne more verjeti, kaj je zmotilo občino. Kot pripomni drugi vrtičkar, vse deluje tako, kot da morajo zaposleni v posebni službi občine nekako upravičiti svoje plače in se lotevajo projektov, ki so brez smisla. Vse skupaj naj bi bilo plod natančnega pravilnika, ki velja, odkar je država pred tremi leti 21.000 kvadratnih metrov zemljišč v Savljah brezplačno prepisala na občino. »V pravilniku piše, da se ne sme saditi dreves,« je eno izmed pravil izpostavil vrtičkar in dodal, da prvi najemniki tega pred 20 leti seveda niso mogli vedeti.

