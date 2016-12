Občina izgubila 243 tisočakov

TURNIŠČE – Potem ko so izsledki nadzora neodvisne revizijske hiše in računovodstva Občine Turnišče nakazali sum pridobitve protipravne premoženjske koristi nekdanje zaposlene, to, kot kaže, čaka tudi ustrezna sankcija. Zoper njo je namreč županja Občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podala kazensko ovadbo in bo uporabila vsa pravna sredstva za povračilo domnevno nastale premoženjske škode občini. Ta naj bi znašala 243.000 evrov, kar je desetina letnega občinskega proračuna. Denar naj bi z občine odtekal več let in mnogi se sprašujejo, kako da tega nihče ni že prej opazil.



»Osnovna naloga občine je zastopanje dobrobiti občanov. In ta je mogoča samo z varovanjem zakonitosti in transparentnosti na vseh ravneh poslovanja. Pri razvoju občine moramo slediti poštenosti in enakopravnosti. V svojem delu sledim vodilu, da so na prvem mestu vedno občani, zaposleni na občini moramo služiti in slediti njim, ne pa lastnim interesom,« je povedala županja Jerala Zverova in potrdila, da so na občini že vložili kazensko ovadbo na pristojno specializirano državno tožilstvo, pristojnim službam pa so na voljo za pomoč in podporo, da bo osumljenka stopila pred roko pravice.



Po neuradnih, a zanesljivih podatkih se je pod plazom obtožb menda znašla Nada Zver. Zverova je bil vse od ustanovitve občine v upravi odgovorna za računovodstvo, letos spomladi pa je sporazumno prekinila delovno razmerje. Prav v času, ko je luč sveta ugledalo poročilo notranje revizije poslovanja Občine Turnišče za leto 2014, ki je razkrila neustrezno stanje sredstev na računu občine. Negativna razlika med prikazanimi denarnimi sredstvi v zaključnem računu in tistimi, ki jih prikazujejo bilance, je namreč znašala kar 302.912 evrov. Kam je odšlo slabih 60 tisočakov, jim je na občini uspelo ugotoviti, da je odteklo 243.000 evrov, pa naj bi bilo, kot rečeno, odgovorna Zverova. Ljubljanska revizorska hiša je zato v svojih priporočilih občini takrat svetovala, naj oseba, pristojna za finance, ugotovi, kdaj, kako in zakaj se je pojavila ta razlika. Ta oseba pa je bila prav Zverova. Hkrati so v revizijski hiši v poročilu zapisali, da ne gre za zlorabo in neupravičeno bogatenje, pač pa verjetno le za neustrezno evidentiranje posameznih poslovnih dogodkov v daljšem časovnem obdobju.