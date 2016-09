Obala koraka za Mišo in Jakoba

PORTOROŽ – Na pobudo organizacije Zvezdni otroci iz Slovenj Gradca, po zaslugi in predanosti prostovoljcev, je pod budnim očesom velike obalne dobrodelnice, fotografinje Barbare Kožar iz Pirana, ter njenih somišljenikov v nedeljo potekal sedemurni dogodek v Portorožu s čudovitim namenom, da bi petletna Miša Prelog iz Nove Gorice, trenutno s starši biva v Ljubljani, ter šestletni Jakob Zupan enkrat shodila tako kot zdravi otroci, za to pa potrebujeta postoperativne terapije. Te jima sicer pripadajo, a le enkrat na teden. Po priporočilu stroke je terapija štirikrat na mesec mnogo premalo za napredek, ki si ga želijo in tudi pričakujejo. Denar, ki so ga zbrali v mestu rož, 1100 evrov, bo namenjen za terapije. Znani Slovenci, ki dokazujejo, da ni vsem mar le zase, so bili zraven in so pomagali s srečelovom, za katerega so donirali 1250 daril.



O Jakobu, dvojčku, ki se je rodil brez kolka, smo pisali in takrat ste prav vi, spoštovani bralci, cenjene bralke, zbrali del denarja, ki je pripomogel k dečkovemu odhodu na operacijo v ZDA. Miša pa je tista lepotička, ki se je rodila tri mesece prezgodaj leta 2011 ter utrpela pomanjkanje kisika in posledično poškodbo možganov.