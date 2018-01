Obala črnograditeljev: sodnica premeščena, uradnik v pokoj

KOPER, PIRAN – Dvanajstega avgusta lani smo v Slovenskih novicah razkrili, kar je trajalo več kot 25 let – piranska sodnica, 42-letna Tina Benčič, je od leta 1992 zidala na kmetijskem zemljišču v Vinjolah 23 A, ki je v lasti Občine Piran in v prenosu lastništva na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Hiša, v kateri živi s sograditeljem možem Denisom Benčičem in tremi otroki, je zrasla iz lope za orodje, zavzela sta 3523 m2 zemljišča, kjer sta uradno vinograd in pašnik, skladu za najem plačujeta 50 evrov. Dejstvo je, da sklad s sodničinim tastom Sergijem Benčičem, ki je uradno zakupnik »vinograda in pašnika«, pogodbe ni prekinil, gradbene inšpekcije zadeva ne zanima, disciplinski ukrep zoper črnograditeljico, ki je po mnenju kolegov ravnala v nasprotju z etiko in integriteto sodnika ter kršila določbe zakona o sodniški službi pa je – premestitev z Okrajnega sodišča v Piranu na civilni oddelek koprske sodnije za eno leto. Sklep še ni pravnomočen.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«