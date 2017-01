Oba v osebnem stečaju, njun Maik hudo bolan

KOPER – Če drži pregovor, da ima revščina rada družbo, ji na tej strani Alp ni dolgčas. Koliko ljudi v naši državici – kljub zaposlitvi in kljub skromnosti – ne prileze skozi mesec! In vedo le to, da jim bo vsak nov mesec prinesel nov minus.



Življenje, kakršno dobro poznata 35-letna Monika Rozze, medicinska sestra iz Kopra, in njen življenjski sopotnik, 37-letni Boštjan Ivanuša, po poklicu strojnik, ki se je zaradi ljubezni preselil iz Maribora na Obalo. Monika je 10 let v rednem delovnem razmerju v Splošni bolnišnici Izola, dela v treh izmenah, njeno plačilo za mesečno delo pa je 700 evrov.



»Lani leto so nam dvignili plače za tri evre bruto,« ne more pozabiti mati treh otrok. Ko plači prišteje še prevoz na delo, malico in dodatke za nočno delo, to nanese še 200 evrov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«