Ob vsakem neurju so odrezani od sveta

HRASTNIK – Hrastničanom na Cesti Hermana Debelaka oziroma na območju Dirmajerjevega hriba nad železniško postajo, kjer je nekaj več kot dvajset hiš, je prekipelo. Močno razočarani zaradi ignorance župana Mirana Jeriča in občine ugotavljajo, da je občinski denar na voljo prav za vse, le za ureditev ceste in predora pod železnico ga vedno zmanjka.

To traja že leta, opozarja 31-letni Nermin Karaman iz Hrastnika. »Težav je veliko. Tako smo skoraj ob vsakem neurju odrezani od sveta, saj predor ob vsakem malce večjem nalivu poplavi. Ravno zdaj smo bili priča primeru, ko je vozniku osebnega vozila odtrgalo nosilno roko, tako da je obtičal v predoru. Na pomoč so poklicali asistenco, a voznik asistence je komaj prišel do avtomobila, pri tem pa je bila cesta nekaj časa zaprta za ves promet,« pojasnjuje Karaman, ki ima vsega dovolj in je na facebooku objavil nazorne fotografije, ki kažejo tako luknjaste in dotrajane ceste kot težave s predorom. Kot pravi Karaman, se cestišče že močno ugreza, poka, luknja pri luknji, skratka. Pa še tako ozko je, da se luknjam ne moreš izogniti.

Le dan po objavi fotografij hrastniške sramote so cesto na hitro pokrpali.

»Bog ne daj, da bi kdo od prebivalcev potreboval zdravniško pomoč, saj se z reševalnim vozilom pride zelo zelo težko. To smo preizkusili tudi sami, saj imamo v družini voznico reševalnega vozila, ki je prevozila že ogromno kilometrov,« pojasnjuje in dodaja, da morajo naročeno pohištvo do stanovanj in hiš nositi ročno, saj večji dostavni kombi ne pride skozi predor.

Prepričan je, da je denarja v proračunu dovolj, saj občina nima težav, ko se asfaltira »cesta v Čeče, cesta za Savo do Zidanega Mosta... Za vse to je denar v proračunu, za preureditev ceste, ki je nujno potrebna sanacije, pa ne.« Ogorčen doda, da se nad nadvozom, ki je prav tako že precej načet in poškodovan, vsak dan prevažajo težki tovori in lokomotive, ki vozijo do Steklarne Hrastnik. »Kako naj do nas pripelje gasilsko vozilo, če bi slučajno zagorelo? Naj enostavno kar zgorimo? To je sramota, sramota za občino in sramota za župana,« je pošteno jezen viličarist in žerjavist v Steklarni Hrastnik. In še nekaj: »Na našem koncu je tudi precej otrok, ki so prisiljeni iti čez železniške tire, saj v podvozu preprosto ni varno, sploh če se nasproti pripelje avto.«

Župan trdi, da sredstva so

»V predlogu proračuna občine Hrastnik za leto 2018 so predvidena sredstva za vlaganja na to območje. Po preveritvi statične stabilnosti bo proučena možnost razširitve podvoza, ki bi k prometni in vsesplošni varnosti bistveno pripomogla. Skupaj z vsemi deležniki, ki se na tem prostoru srečujejo, bodisi s poslovno bodisi povsem vsakdanjo uporabo, bo izbrana optimalna varianta. V prvi vrsti gre tu za Slovenske železnice, katerih infrastruktura (kretnice) predstavlja veliko tehnično in finančno oviro pri rekonstrukciji podvoza. Hkrati je treba gospodarskima družbama Steklarni Hrastnik in Tovarni kemičnih izdelkov za nemoteno proizvodnjo zagotavljati kontinuirano oskrbo s surovinami,« pojasnjuje župan Miran Jerič in upa, da bodo vse te dileme čim prej odpravljene in s tem podane razmere za razširitev podvoza pod železniško progo.

Kako naj do nas pripelje gasilsko vozilo, če bi zagorelo? Naj kar zgorimo?!

»Celovita ureditev dostopa na Dirmajerjev hrib je uvrščena v nabor projektov ob gradnji hidroelektrarn na srednji Savi,« še dodaja. In poskuša pomiriti občane z zagotovilom, da dostop do zdravstvene oskrbe prebivalcev spodnjega dela Hrastnika ni težava: »V občini Hrastnik imamo reševalno vozilo, ki zaradi svojih mer lahko dostopa skozi predor, tako da nujna zdravstvena oskrba v nobenem trenutku ni vprašljiva.«

»Post sem objavil 4. januarja, le dan pozneje pa je prišel delavec cestnega podjetja, iz vreče stresel asfalt in neočiščene luknje na hitro pokrpal in poteptal. Zato javno sprašujem župana, ali se morda dela norca iz nas,« je ogorčen Karaman.