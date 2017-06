Ob pomoči palčkov  med najboljšimi

Tomaž Fartek že štiri leta uspešno vodi svoj lokal Pr' Fartku nad Mengšem, sredi tedna pa je na Bledu postal državni prvak in si zagotovil vozovnico na svetovno prvenstvo, ki bo jeseni v Københavnu na Danskem. V gostinstvu je že vrsto let in ima poseben talent za pripravo koktajlov, zaradi česar je na tekmovanjih pri nas in v tujini prejel že številna priznanja. Društvo barmanov Slovenije ga je zato še pred državnim prvenstvom predlagalo za nastop na SP v pripravi brezalkoholnih koktajlov. Tomaž je moral za tekmovanje v Pragi napisati recepturo, ki je ustrezala mednarodnim pravilom in predpisom v kategoriji brezalkoholnih koktajlov z obvezno uporabo mineralne vode mattoni.



Poimenoval ga je mattoni dreams, sestavljen pa je iz pireja pasionke, sirupa karamele, sveže stisnjenega soka limete, ananasovega soka in mineralne vode mattoni.



Posebnost tega tekmovanja je v tem, da je strokovna komisija izmed vseh receptur izbrala samo 20 najboljših, in Tomaževa je med njimi. Komisijo je prepričal z dodelanim koktajlom, ki je moral vsebovati tudi obračun vrednosti kalorij, in sicer ne več kot 65.



Nastop bo na glavnem trgu v Pragi, prenašala ga bo češka nacionalna televizija. Vsi izbrani barmani bodo morali poleg mešanja in priprave koktajla v živo opisati tudi zgodbo o njegovem nastanku. Tomaž je pripravil zgodbo o majhni pravljični Sloveniji, v kateri živijo palčki, ki so mu pomagali pripraviti koktajl. Ker živijo v čudoviti naravi, obdani z gozdom, in ker tukaj raste tudi oreh, bodo hostese strokovni komisiji na ocenjevanje pijačo prinesle na orehovem lesu.



Pri društvu slovenskih barmanov menijo, da je to enkratna priložnost za promocijo države, saj se bo ob nastopu našega predstavnika v ozadju predvajal videospot o Sloveniji, ki ga je moral Tomaž posneti. Tekmovanje je iz leta v leto bolj zahtevno, in da se je naš predstavnik uvrstil v finale, gre velika zahvala tudi našim barmanskim mojstrom Alešu Ogrinu, Roku Dobnikarju, Miru Petrevčiču in Dragi Kepeš, ki so pomagali pri pripravi.



Za Tomaža je tekmovanje v Pragi največje doslej. Verjame, da ima zmagovalno zgodbo. Vse skupaj pa je tudi kar velik finančni zalogaj – zgolj kozarec za koktajl, ki je izdelan prav za to priložnost, stane 35 evrov. Z zmago pa bi bil trud tudi finančno poplačan, saj zmagovalec poleg prepoznavnosti domov odnese 10.000 dolarjev denarne nagrade.