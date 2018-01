Ob meji načrtovali kar 4000 bunkerjev

GORENJA VAS – Slikovito Poljansko dolino povezuje dolga zgodovina. Nekdaj je bila del loškega gospostva, pisna poročila o zeleni dolini segajo v leto 973, ko so tod zagospodarili freisinški škofi s sedežem v Škofji Loki. Zdaj so naselja po hribih in v dolini povezana v občino Gorenja vas-Poljane, ki ima v okoli sedemdesetih naseljih nekaj nad sedem tisoč prebivalcev.

Gorenja vas, ki stoji ob cesti Škofja Loka–Žiri na obeh bregovih Sore, je doživela pravi razcvet med svetovnima vojnama, ko se je starojugoslovanska oblast odločila za gradnjo obrambnih bunkerjev in utrdb, imenovanih Rupnikove linije.

Po vzpostavitvi rapalske meje iz leta 1920, ki je potekala čez žirovsko-cerkljansko hribovje, so jugoslovanski kraljevi generali začeli načrtovanje obrambe pred italijanskim napadom. Med letoma 1937 in 1941 so zgradili sistem utrdb, celotna linija pa je segala od Žirovnice oziroma Radovljice prek Ratitovca, Blegoša, Hlavčih njiv, Žirovskega vrha, Golega vrha, Sv. Treh kraljev, Vrhnike in naprej proti jugu. Zgrajen je bil velik del celotne linije, načrtovali pa so, da bo obramba dokončno dograjena do leta 1946. Toda graditelje je prehitela druga svetovna vojna.

Prav v Poljanski dolini so zgradili največ. Zgrajenih je bilo več sto bunkerjev, med njimi trije podzemni obrambni bloki kot poveljniške utrdbe na Hlavčih Njivah, na Hrastovem griču in Golem vrhu. Sistem utrdb v Poljanski dolini je bil ključnega pomena za obrambo pred italijanskim vdorom proti Ljubljani.

Linija je dobila ime po generalu Leonu Rupniku, tedaj poveljniku štaba za utrjevanje obrambe ob meji z Italijo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«