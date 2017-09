Ob Jožetovi hiši voda odnesla pol hriba

ZAHOMCE – Minuli konec tedna je v nekaterih delih države padlo toliko dežja, da je ta spet povzročal velike težave. Gasilci so se morali odzvati na številne klice na pomoč od Murske Sobote do Pirana. Največkrat so črpali meteorne vode iz kleti. Na udaru so bile tudi nekatere lokalne ceste, saj so bile bodisi poplavljene zaradi zamašenih odtokov (na Gmajni pri Leskovcu pri Krškem) bodisi zaprte zaradi naraslih vodotokov, kot denimo cesta med Moravčami in Izlakami v Serjučah. Prožili so se tudi zemeljski plazovi.

To se je zgodilo na dveh koncih v občini Vransko, in sicer v Zaplanini in v Zahomcah. V prvem primeru se je na lokalno cesto sprožil plaz v velikosti 10 krat 5 metrov, v drugem pa še enkrat večji, in sicer velik 30 krat 10 metrov. Gmota zemlje in blata je tam v celoti zaprla lokalno cesto, od katere so odvisni prebivalci treh hiš.

