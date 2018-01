O smrtonosni bolezni obveščeni po 16 dneh

LJUBLJANA – Prav v času, ko so začele razsajati ošpice, se je na ljubljanski Osnovni šoli Trnovo pojavil še oslovski kašelj, ena najbolj nalezljivih in najhujših otroških bolezni, ki je lahko za še necepljene dojenčke celo usodna. A šele v ponedeljek, 8. januarja, se je razvedelo, da je tam že pred novoletnimi počitnicami – te so se začele 22. decembra –, za oslovskim kašljem zbolela devetošolka, a žal je več kot očitno že okužila tudi svoje sošolce, saj naj bi po namigih ogorčenih staršev v tem tednu zbolelo še več otrok, menda okoli pet.

»Trnovska velja za eno najboljših osnovnih šol, a ko se je pojavil oslovski kašelj, je na to odreagirala z veliko zamudo. Med starši vre, šola pa še kar tišči glavo v pesek, molči in prikriva informacije. Šele ta ponedeljek smo starši dobili obvestilo, v katerem nas je samo podučila, kako si morajo naši otroci pravilno umivati roke, kašljati v robec in ohranjati higieno. Menda so o izbruhu bolezni šele včeraj, 10. januarja, obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), pred tem niso niti slišati hoteli, da bi tam opravili skupinski bris vseh otrok. Kaj pa če bi se bolezen v tem času z naših otrok prenesla na mlajše bratce in sestrice, na dojenčke, ki še niso bili cepljeni, in bi zaradi tega lahko celo umrli?« se ogorčen sprašuje eden od staršev.

