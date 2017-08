Nujno obvestilo: udarili bodo močni sunki vetra

LJUBLJANA – Uprava za zaščito in reševanje je ob 18.15 izdala izredno obvestilo. Zapisala je: »Po podatkih Agencije RS za okolje bodo v naslednji uri do dveh močne nevihte zajele tudi Primorsko. Na obali, kjer je ozračje še pregreto, pričakujemo kratkotrajne močne sunke vetra iz severozahodne smeri.



Neurja so sicer zajela velik del Slovenije, povzročajo veliko nevšečnosti na objektih, cestah, napeljavah .