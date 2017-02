Nujno obvestilo iz UKC: poškodovane bodo preusmerjali v Maribor

LJUBLJANA – Iz ljubljanskega kliničnega centra so zjutraj poslali nujno obvestilo. Zapisali so: »Na KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana bodo v času od 24. februarja 2017 do predvidoma 12. marca 2017 potekala nujna vzdrževalna dela na klimatski napravi kliničnega oddelka.

V času prenove se program kritičnih opeklin na KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana v UKC Ljubljana ne bo izvajal.

Pacientov ne bodo sprejemali že od 23. februarja 2017 dalje. Vsi poškodovanci z opeklinsko rano bodo preusmerjeni v UKC Maribor in v druge regijske bolnišnice.

V UKC Ljubljana se bo program izvajal le v izjemnih primerih, na Centralni intenzivni terapiji Kirurške klinike.«