Nujno obvestilo: imate štedilnik Bosch?

LJUBLJANA – Če ste lastnik prostostoječega plinskega štedilnika Bosch, ki je bil proizveden med januarjem 2009 in oktobrom 2011, potem morate prebrati naslednje opozorilo. Iz družbe BSH Hišni aparati so namreč sporočili, da so lahko v redkih primerih poškodovani plinski priključni pritrdilni elementi, zaradi česar lahko v zelo redkih primerih začne puščati plin, v zelo redkih primerih pa lahko nastane nevarnost eksplozije. Družba zato opravlja brezplačno zamenjavo priključnih pritrdilnih elementov in sicer poseg tehnik izvede na domu.

»Za podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje je varnost uporabnikov prednostna naloga najvišje stopnje. Zato podjetje danes začenja prostovoljno varnostno akcijo za omejeno število aparatov. Vključenih je okoli 17.000 aparatov, proizvedenih med januarjem 2009 in oktobrom 2011, med katerimi je bila večina prodanih na Nizozemskem, v Belgiji in v Nemčiji,« so sporočili iz družbe.

Če niste prepričani, ali je vaš aparat prizadet, lahko to preverite na www.gascookingsafety.com ali pa pokličete na telefonsko številko 01 58 30 700, ki je na voljo od ponedeljka do sobote 7.00 do 20.00.

Družba BSH se opravičuje vsem uporabnikom za morebitne nevšečnosti.