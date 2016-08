NSi napoveduje interpelacijo zoper ministrico Kolar Celarčevo

LJUBLJANA – V NSi napovedujejo interpelacijo zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, so danes potrdili v stranki. Za vložitev bodo v poslanskih vrstah potrebovali vsaj še pet sopodpisnikov. Več o vsebini interpelacije in podpori drugih poslancev bo najbrž znano v sredo. Svoj podpis je, če bo vložena, že napovedal nepovezani poslanec Andrej Čuš.

V NSi so danes za STA potrdili informacijo Pop TV, da napovedujejo interpelacijo, a podrobnejših informacij o njenih vsebinskih poudarkih za zdaj niso posredovali. V stranki že več kot leto dni opozarjajo, da ministrica ne naredi odločilnih korakov na področju reforme zdravstva, večkrat so omenjali tudi možnost interpelacije.

Ali bodo v NSi zbrali potrebnih 10 poslanskih podpisov pod interpelacijo, za zdaj ni znano. Imajo pa poleg svojih petih doslej zagotovljenega vsaj še enega. Nepovezani poslanec Čuš je namreč za STA sporočil, da bo, če bo interpelacija vložena, prispeval svoj podpis in jo tudi podprl. Kot je pojasnil, bo to storil »zaradi nedela, čakalnih dob v zdravstvu, neobvladovanja resorja in zamud pri gradnji urgentnega centra na Ptuju«.

Da bo z ministrico treba opraviti pogovor o razmerah v zdravstvu, so se sicer na današnjem vrhu strinjali tudi koalicijski partnerji. O njenih načrtih naj bi se pogovorili v naslednjih desetih dneh. Kot je po srečanju koalicije dejal prvak Desusa Karl Erjavec, bodo ocenili, ali je pričakovati, da se bodo dogovori iz koalicijske pogodbe začeli uresničevati. Erjavec pričakuje, da bo ministrica kmalu vložila zakonodajne predloge in pospešila aktivnosti, ki po njegovih ocenah potekajo prepočasi. Tudi tragični dogodki v Izoli so opozorilo, da bo treba s spremembami pohiteti, je povedal.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer pa je pojasnila, da v zakonodajni postopek prihaja obravnava temeljnih zdravstvenih zakonov, od ministrice pa pričakujejo pojasnila, kako bodo spremembe odpravljale težave v javnem zdravstvu. Ocenjuje, da potekajo velike aktivnosti na področju tega ministrstva. Prvak SD Dejan Židan pa je med prihodnjimi prioritetami izpostavil nadaljnjo gospodarsko rast in urgentno zmanjšanje čakalnih dob v zdravstvu.