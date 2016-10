Novost v ustavi  ali voda v dlani

Ali reka lahko spremeni smer, ko priteče do roba puščave, ali lahko varno nadaljuje pot tudi čez puščavo? V redu, na prvi pogled to vprašanje res spominja na eno od najbolj znanih zenovskih ugank: kako zaploskati z eno samo dlanjo in vendarle doseči, da se bo (za)slišal zvok tega ploskanja? Ne, vprašanje o reki, ki ji pač grozi, da bo neizbežno presahnila, ko bo puščavski pesek naše civilizacije vase posrkal vso njeno vodo, žal ni zgolj uganka zenovskih modrecev. Tudi Slovenci se namreč z vodo v dlani približujemo puščavi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«