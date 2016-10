Novo poročilo iz Bruslja, Slovenija na repu

BRUSELJ – Evropska komisija v najnovejšem pregledu stanja na področju prometa v EU ugotavlja, da je bil v vsej Uniji dosežen napredek na področju bolj trajnostne in okolju prijazne mobilnosti. Poročilo tudi primerja članice glede na njihove dosežke v 30 kategorijah. Nizozemska se je znova odrezala najbolje, medtem ko se je Slovenija uvrstila na 24. mesto.

Nizozemska se je v pregledu stanja na področju prometa za leto 2016 že tretje leto zapored uvrstila na prvo mesto z visokimi ocenami v 15 kategorijah. Poročilo pri tem izpostavlja prometno infrastrukturo, vključno s cestami, pristanišči in z letališči. Nizozemska ima tudi največ polnilnih postaj za električne avtomobile v Evropi, dobro pa se je odrezala tudi pri varnosti v cestnem prometu.

Sledijo ji Švedska, Nemčija in Avstrija, ki so pokazale dobre rezultate med drugim na področju investicij, varnosti v cestnem prometu in pri izvajanju evropske zakonodaje.

Slovenija na repu

Slovenija se je med 28 članicami uvrstila na 24. mesto. Poročilo pri tem izpostavlja, da ima relativno visoko število polnilnih mest za električna vozila, vendar je število vozil na alternativni pogon relativno nizko, delež uporabe energije iz obnovljivih virov v porabi pogonskih goriv pa med najmanjšimi v EU. Prav tako je v Sloveniji zelo majhen delež žensk, ki delajo v prometnem sektorju.

Čeprav je vsaka od držav uspešna na različnih področjih, so jim skupni trden okvir za naložbe, dobra prometna varnost in uspešno izvajanje zakonodaje EU, je še razvidno iz poročila, ki ga je v Bruslju v četrtek predstavila komisarka za promet Violeta Bulc.

Evropske ceste najvarnejše na svetu

V EU je bil dosežen napredek v smeri bolj trajnostne in okolju prijazne mobilnosti, ki se kaže v deležu obnovljive energije v prometu in številu novih avtomobilov na alternativna goriva. Nizke ravni in velike razlike med državami kažejo, da obstaja potencial za pospešitev prehoda v mobilnost z nizkimi emisijami.

Iz pregleda je tudi razvidno, da so posamezniki vse bolj zadovoljni z mestnim, železniškim in zračnim prevozom. Število smrtnih žrtev v cestnem prometu ostaja na isti ravni. Čeprav so evropske ceste še vedno najvarnejše na svetu, morajo države članice okrepiti svoja prizadevanja, da bi do leta 2020 prepolovile število smrtnih žrtev v cestnem prometu.

Število žensk, ki delajo na področju prometa, se povečuje, vendar skupni delež žensk ostaja majhen, zato komisija poziva k ukrepanju na vseh ravneh za boljšo zastopanost žensk v prometu.

Cilj pregleda stanja na področju prometa (EU Transport Scoreboard) je državam članicam EU pomagati pri določanju področij, ki prednostno zahtevajo naložbe in ukrepe.