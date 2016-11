Novo opozorilo! Tudi do pol metra snega

LJUBLJANA – Iz centra za obveščanje so poslali novo opozorilo. Kot pravijo, bodo padavine, ki so zajele Slovenijo, po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) predvidoma ponehale v soboto dopoldne.

Zvečer in ponoči se bo meja sneženja marsikje v notranjosti Slovenije spustila pod 400 metrov nadmorske višine. Količina padavin bo v večjem delu države od 30 do 60 milimetrov v 24 urah, poudarjajo.

»Po nižinah v notranjosti bo ponekod lahko zapadlo do okoli 10 centimetrov mokrega snega, z nadmorsko višino pa bo količina snega hitro naraščala. Nad okoli 600 metri nad morjem bo predvidoma zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega, nad 1000 metri pa ponekod tudi okoli pol metra,« so zapisali.

Ponoči bo tudi zapihalo. najmočnejši sunki burje bodo na Primorskem dosegli hitrost približno 100 kilometrov na uro. V soboto dopoldne se bodo razmere umirile, le v severni in vzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter.

Poplavljalo bo

Še vedno je aktualno tudi opozorilo o morebitnih poplavah: »V noči na soboto in v soboto zjutraj so možni hitrejši porasti manjših rek na jugu in vzhodu, zlasti pa v severovzhodni Sloveniji. V tem času, ter v soboto čez dan, lahko posamezne reke poplavijo na območju vsakoletnih poplav.«

Reka Ljubljanica bo predvidoma jutri začela ponovno naraščati in se razlivati na običajnih mestih na Ljubljanskem barju.

Vremenoslovci so velik del države obarvali oranžno, zraven pa pripisali svarila o obilnejših padavinah, sneženju in vetru:

Kako je pri vas? Uporabite spodnji obrazec.