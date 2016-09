Novinarji na tenisu do petih medalj

Letošnje, že 39. svetovno prvenstvo novinarjev v tenisu so pripravili Madžari v Kaposvaru, enem svojih najlepših mest. Udeležilo se ga je okrog 70 novinarjev iz 13 držav. Pomerili so se tako posamezno kot v dvojicah. Slovenci smo pobrali pet medalj in za las zgrešili še šesto. Bitke so bile neznansko vroče tako zaradi čustvene igre kot sonca, ki je pripekalo s tridesetimi stopinjami. Naša trojka Bojan Glavič, Edi Sep in Štefan Miklič je skupaj dobila kar štiri srebrne in eno zlato medaljo, nastopila sva še Bojan Budja, odgovorni urednik Slovenskih novic ter predsednik svetovnega združenja novinarjev in predsednik slovenske sekcije tenisačev društva novinarjev športnikov, in spodaj podpisana Albina Podbevšek, edina ženska v moštvu.



Kaposvar je nekoč bilo industrijsko mesto z vrsto tovarn, ki so propadle na nam znani način ali pa bile prodane tujcem. Zdaj stavijo na množične prireditve, ki vabijo predvsem domačine, a tudi tujce. »Počutite se kot doma,« nam je voščil Karoly Avar, soorganizator turnirja in predsednik madžarskega združenja novinarjev tenisačev. Slovenija mu ni tuja, kajti tudi Slovenci smo že trikrat pripravili takšen turnir, nazadnje v Portorožu. Vsako leto se namreč tekmuje v drugi državi. To je priložnost za boljše poznavanje drugih dežel, saj organizatorji vselej poskrbijo tudi za kakšen izlet in ogled znamenitosti.



Nas so odpeljali v vas Boszenfa, univerzitetni center za upravljanje divjadi, ki se razprostira na 1300 hektarjih ograjenih pašnikov, deloma pogozdenih, kjer kozlički, jagenčki in poniji skačejo okrog obiskovalcev in se pustijo božati. Madžari so ponosni na svojo zgodovino in ogledali smo si tudi dokaj veliko etno vas Szenna s slamnatimi hišami, hlevi, kokošnjaki z gosmi in kokošmi ter drugimi starodavnimi poslopji. Upam si staviti, da nikjer drugje ne boste našli bronastega spomenika oslu v naravni velikosti in vpreženega v majhno kočijo; na njej sedi slavni slikar Rippel Ronai, ki se je po študiju v Parizu leta 1902 naselil v vili na predmestnem Roma griču in se z oslovsko vprego vozil v mesto. Ta nenavadni spomenik vzbuja pozornost sredi obširne in s cvetjem okrašene promenade v starem delu mesta. Tako je lepa, da je Kaposvar dobil kar nekaj domačih in tujih nagrad za urejenost mestnega jedra. Zanimivo je, da je mesto posejano z različnimi skulpturami v bronu, a doslej še nobena ni bila ukradena, saj ni odpada, kjer bi jih odkupovali, mi je povedal madžarski kolega in se čudil, da se kaj takega lahko dogaja v Sloveniji.