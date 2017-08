Novinarjev oče bo zaslišan

Ni veliko družin, v katerih je sin po vsej državi poznan prej kot oče. Takšna je družina Bračko iz Maribora, v kateri se je rodil Jure, že leta eden za oči prijetnejših moških novinarjev na POP TV. Postavni mladi mož je v letih, ko je bil še mladenič, delal tudi v državnem protokolu. To je tista institucija, ki ji že nepregledno vrsto let vlada punca ostarelega šarmerja Borisa Cavazze Ksenija Benedetti.

Prihaja pomemben dan za očeta znanega mladeniča. Srečko Bračko bo namreč pred vodstvom Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) zaslišan, ker se je na internem razpisu prijavil za direktorja Dravskih elektrarn Maribor. Direktorju DEM Vilijemu Pozebu namreč septembra poteče mandat. Za novega se ne poteguje, saj ga le še nekaj mesecev loči od izpolnjenih pogojev za upokojitev. Tisti v Mariboru, ki menijo, da je Pozeb delovanje DEM zamrznil kot kaka huda pozeba, podjetje pa je po njihovi oceni v Pozebovem času začelo zaostajati za mednarodnimi smernicami v energetiki, se najbolj bojijo, da bi njegov naslednik postal tehnični direktor v podjetju Andrej Tumpej. Tudi ta se je po naših informacijah prijavil na interni razpis, v mestu ob Dravi pa se šušlja, da se čuti za favorita in je pristojnim službam zase že naročil novo službeno vozilo. Imel bi Škodinega novega terenca ali Toyotinega v podaljšani različici. Bojijo se tudi, da bi dlje, kot je za razvojne načrte podjetja zdravo, na svetovalni pogodbi obdržal svojega dosedanjega direktorja Pozeba. In pod njim so obstali načrti za vetrnice na Kozjaku. Stojijo tudi črpalna hidroelektrarna Kozjak (ČHE), pa HE na Muri in vse male hidroelektrarne na Pohorju. »Skratka, nič investicij, nič zelenega, samo sindikalno mastenje na račun izčrpavanja DEM in HSE,« se pridušajo poznavalci iz mesta ob Dravi.

Tretji, ki se bo predstavil upravi HSE, pa je drugi Pozebov namestnik, Vili Vindiš. Odločala naj bi dva moža, v HSE še precej sveži in na pogled do pikice urejeni generalni direktor Matjaž Marovt in finančni direktor Stojan Nikolić.