Novih 80 zaposlitev v Mariboru, kmalu še 3000?

MARIBOR – V začetku januarja namerava italijansko podjetje Serioplast Group v Mariboru zagnati proizvodnjo. Eno vodilnih podjetij na svetu na področju pihane plastične embalaže bo imelo proizvodnjo v poslovni coni Marles v Limbušu, v hali, ki je v lasti Gorenja. S tem se ustvarja 45 novih delovnih mest, do konca leta 2017 pa se pričakuje, da bo številka zrasla na 75 do 80, so sporočili iz Mestne občine Maribor (MOM).

Marco Chiodi, član uprave podjetja Serioplast Group: »V mestu Maribor načrtujemo proizvodnjo 150 milijonov kosov plastične embalaže. Prav tako bi rad poudaril, da je časovna komponenta pohvalna, saj bo od prvega kontakta februarja do začetka proizvodnje, ki je načrtovana januarja 2017, minilo zgolj 10 mesecev.«

Kaj pa Magna?

Preverili smo še, kako kaže z naložbo podjetja Magna Steyr, ki naj bi v Maribor oziroma njegovo okolico prinesla še 3000 novih zaposlitev. »Mestna občina Maribor (MOM) omenjene investicije ne more komentirati saj nas k temu zavezuje pogodba o nerazkrivanju zaupnih podatkov. Lahko pa povemo, da je župan dr. Andrej Fištravec oblikoval skupino za gospodarstvo, ki deluje znotraj MOM ravno z namenom, da se potencialnim investitorjem, ki želijo vstopiti v Maribor ali regijo, nudi maksimalna podpora. Maribor je regijsko središče in kot tako vodi svojo politiko do tujih investitorjev. MOM tako pri podpori potencialnim investitorjem predstavlja celovite ponudbe, pri čemer v te vključuje manjše občine zaradi iskanja najboljših lokacij oziroma poslovnih priložnosti glede na želje investitorja.«