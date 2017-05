Novice gasilcem kupile prvo obleko

VRHNIKA, STARA VRHNIKA – Regijska Gasilska zveza Vrhnike (GZV), ki združuje društva iz občin Log pri Brezovici, Brezovica in Vrhnika, je zaradi ponedeljkovega požara v sinjegoriškem podjetju Kemis prestala hudo preizkušnjo. Podrobnosti o urah boja z ognjem in preprečevanja širitve požara nam je opisal vodja intervencije v Kemisu Boštjan Turk: »Gasilci so bili izpostavljeni snovem, ki so bile na tleh: hodilo se je po tem, špricalo je po ljudeh, bila so topiva, olja in prišla so na zaščitna oblačila. Gasilci so bili bolj izpostavljeni, ker niso dobili take zaščite, kot bi morali.«



Uničene opreme je bilo ogromno, dodaja Vinko Keršmanc, predsednik GZV: »Od celotne zveze je uničene opreme 25 odstotkov, ki je neuporabna in jo moramo zavreči. Od osrednjih enot, ki intervenirajo kot prve, pa je zdaj uničene do 50 odstotkov opreme in še več,« pojasnjuje Keršmanc pred gasilskim domom na Stari Vrhniki (poleg Vrhnike in Verda enem od treh vrhniških društev, ki so se prva pognala nad ogenj) ter nadaljuje: »Omejena je naša funkcionalnost, predvsem pa varnost gasilcev …« takrat zapiska pozivnik, »... požar je na železniški progi, nekje blizu Štantetovega mostu«, hip zatem zazveni še oddaljen glas z radijske postaje.



Obleka od 1200 do 1500 evrov



Poleg straž na pogorišču v Kemisu do četrtka so imeli gasilci občine Vrhnika še dodatne intervencije: v torek stanovanjski požar, ko je zagorel pralni stroj, v četrtek ponoči so imeli na žagi v Zaplani. »Imamo okoli 200 intervencij v letu, več kot dve na teden,« nadaljuje Keršmanc. Da tri društva v občini lahko funkcionirajo, so si za prvo silo sposodili rezervno gasilsko opremo kolegov od Škofje Loke do Logatca; a Keršmanc pove željo vrhniških gasilcev: »Rad bi, da se enote čim prej vrnejo v operativno stanje, ne da smo okrnjeni in da si moramo sposojati opremo.«



Vodja civilne zaščite (CZ) na Vrhniki Viktor Razdrh je povedal, da je na opremi gasilcev iz Kemisove intervencije nastalo za 226.000 evrov škode, v to pa še ni všteta škoda na opremi treh poklicnih gasilskih enot iz Ljubljane, Kranja in Loža, ki so tudi pomagale pri gašenju. Levji delež škode so pobrali fantje iz vrhniške gasilske zveze, po oceni je je za 154.000 evrov. Keršmanc pojasnjuje, kako so pri CZ to izračunali: »Vsako društvo je prijavilo škodo, vse uničeno smo dali na kup in prešteli. Civilna zaščita, ki je vodila vse koordinacije, je škodo ocenila glede na preštete kose in pridobljen orientacijski predračun za nadomestna oblačila.«



Zaščitna obleka s čelado in čevlji po oceni gasilcev stanejo med 1200 in 1500 evri. »To je zelo drago, ampak take so ponudbe. Tudi v štabu smo ocenili, da je bilo za 150.000 škode glede na dejansko stanje in stroške, ki so nastali na intervencijah od ponedeljka do srede,« dodaja predsednik. Ker vsaka občina pokrije svoj del stroškov, ki jih imajo gasilci, ne preseneča, da so svetniki v četrtek na vrhniškem občinskem svetu soglasno potrdili predlog, da občina nameni 150.000 evrov za nabavo nove opreme za gasilce ter za kritje morebitnih stroškov zdravstvenih ukrepov. A ta denar ne bo zadostoval, to je jasno že zdaj.



Preventivni pregledi



Keršmanc je med pogovorom prejel klic iz zdravstvenega doma; prvi pregledi so sicer pokazali, da med gasilci ni bilo zastrupitev, vendar se dogovarjajo, da bi v ustreznih institucijah organizirali preventivne preglede gasilcev in vseh drugih, ki so sodelovali v gašenju požara. Tak pregled ima tudi ceno, po gasilcu bo stal 500 evrov. In če je znano, kolikšna je škoda, znesek takih stroškov še zdaleč ni dokončen.



Gasilci vrhniške občine so prek svojih treh društev – Verd, Stara Vrhnika in Vrhnika – že začeli zbirati prispevke. Po dosedanjih dogovorih bodo nato vse zbrano razdelili med vsemi društvi. Pri Slovenskih novicah smo se odločili pomagati nesebičnim gasilcem: za prvo pomoč oziroma prvo simbolno obleko smo jim namenili 1500 evrov, ki so jih v enakih deležih prispevali Delo, FMR ter Sklad Ivana Krambergerja. Za gasilce vrhniške občine pa bomo sredstva zbirali prek Krambergerjevega sklada. Turk pravi: »Odziv ljudi do zdaj je zelo pozitiven, ganile so jih slike gasilcev, polnih olja, in uničene obleke. Pričakujem, da bodo stopili na našo stran in nam čim bolj pomagali,« skromno doda.



Na izrecno vprašanje, ali se je s pomočjo že oglasil Kemis oziroma njegov lastnik, podjetje Gorenje Ekoinvest iz Velenja, katerega lastnino so reševali vrhniški gasilci, sta Turk in Keršmanc odgovorila, da še ne. Nedvomno bodo – že zaradi lastne varnosti – tudi iz te smeri pritekla sredstva. Še posebno ker kljub nevarni intervenciji gasilci nemara bolje razumejo pomen Kemisa kot marsikateri sveži nasprotnik: »Mi vemo, da je to podjetje zbiralo nevarne odpadke v velikih količinah. Druga, še večja nevarnost pa bi bila, če tega nihče ne bi zbiral in ločeval,« zaključi Keršmanc, medtem ko se je Boštjan Turk že odzval novemu klicu na pomoč …