Novi poklici

Veste, kaj je to digitalni varuh? Gre za poklic, ki ga bo lahko opravljal strokovnjak za odnose z javnostmi, ki se bo dobro spoznal tudi na družabna omrežja, ki bo znal operirati s podatki, poleg tega pa bo nenehno sledil smernicam na družabnih omrežjih. V prihodnosti bodo zelo iskani. Kot pri večini poklicev časa, ki prihaja, bo tudi pri tem zelo pomembna multidisciplinarnost, poznavanje različnih področij, ki ga bo treba nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

Že leta 2020 bo na trgu tudi prehranolog (foodologist), strokovnjak za prehrano, njegovo znanje pa bo moralo segati krepko čez meje tega, kar o hrani danes vedo dietetiki. Obvladovati bodo namreč morali tako biološke kot psihološke vidike prehranjevanja, ob tem pa se bodo morali spoznati na kuhanje in kmetijstvo. Nova delovna mesta, ki bodo zahtevala točno določeno, danes manj običajno kombinacijo znanja in/oziroma veščin, se bodo odpirala hkrati z novimi pogruntavščinami podjetij, predvsem zagonskih. To se že zdaj dogaja tudi pri nas. Tako denimo celjsko podjetje EMA, ki je odkrilo posebno merilno napravo za ladje in jo prodaja po vsem svetu, trenutno išče geomatika. Ta poklic lahko opravlja nekdo, ki obvlada informatiko, hkrati pa dobro pozna geografski sistem.

