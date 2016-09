Novi direktor UKC Maribor zaposlil partnerico in sodelavca

MARIBOR – Janeza Lavreta je junija Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor imenoval za vršilca dolžnosti bolnišnice, vendar je njegovo delovanje že po nekaj mesecih dvignilo oblak prahu. Tri tedne po svojem prihodu je namreč na novo ustanovil mesti svetovalca za kakovost in svetovalca za vzdrževanje, varstvo okolja in zdravja ter tam za nedoločen čas na prvo zaposlil Ivana Tandlerja, bivšega sodelavca iz Slovenj Gradca, na drugo pa Danijelo Čepin, partnerico v zasebnem življenju, poroča Večer.

Poleg vodje centra za kakovost in organizacijo Brede Hajnrih je tako Tandler pristal na mestu svetovalca direktorja na tem področju, čeprav Lavre priznava, da sta vodja centra za kakovost in svetovalec za kakovost »zelo sorodni funkciji«. Vendar svojo odločitev opravičuje z dejstvom, da se bo Hajndrihova čez dve leti upokojila, zato mora Tandlerja uvesti v delo in seznaniti s postopki.

Iz objave delovnega mesta Zavodu RS za zaposlovanje je razvidno, da so zanj predvideli petletne delovne izkušnje na primerljivih delovnih mestih in univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, Tandler pa je obema pogojema ustrezal in bil kot edini kandidat izbran, zdaj pa mu teče v razpisu določeno štirimesečno poskusno delo, še piše Večer.

Zaposlitev Čepinove pa je spornejša, saj za delovno mesto, čeprav gre za vodstvo bolnišnice, v razpisu niso predvideli niti dneva delovnih izkušenj, rok za prijave je bil le tri dni, med petimi prijavljenimi pa so izbrali Čepinovo, četudi v svoji prijavi ni imela navedenih nobenih delovnih izkušenj. Lavre zavrača očitke, da je ustanovil delovno mesto za Čepinovo in pravi, da je področje moral okrepiti.

Sicer pa direktor UKC Maribor o svojih svetovalcih odloča samostojno, brez soglasja sveta zavoda ali vlade, ki je ustanovitelj bolnišnice, vendar bodo naj bi na prvi seji sveta zavoda po poletnem premoru 29. septembra med drugim obravnavali tudi spremembo načina zaposlovanja v vodstvu bolnišnice.