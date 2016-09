Novi begunski val, konflikti, vojna?

LJUBLJANA, BRUSELJ, NEW YORK – Predstavniki naše izvršilne veje oblasti so začeli priznavati očitno, ko je ameriška televizija CNN objavila, da so najmanj štirje teroristi Islamske države, namenjeni v Francijo in povezani s terorističnim napadom v Parizu, do Avstrije pripotovali po tako imenovani balkanski begunski poti. Ker je CNN menda natančno proučil približno 90.000 strani zaupnih preiskovalnih dokumentov o lanskem pariškem terorističnem napadu?



Slovenska policija sicer kljub za slovenske oblastnike nadležnemu poročanju CNN vztraja, da je celo med tako rekoč izrednimi razmerami zaradi vrhunca begunskega vala v največji možni meri oziroma nadvse uspešno izvajala prav vse varnostne ukrepe ter da sta samo dva lažna begunca, ki sta bila povezana z organizatorji pariškega terorističnega napada, v Avstrijo prišla čez Slovenijo. Medtem ko naj bi druga dva »CNN-ova« terorista, ki sta v nasprotju z »našima dvema« neposredno sodelovala v terorističnem napadu, do Avstrije in Francije prišla čez Madžarsko. Edina lažna begunca, ki naj bi jima uspelo priti prek Slovenije, naj bi pri registraciji ob vstopu v Slovenijo pokazala registracijska kartona z domnevno verodostojnimi osebnimi podatki, ki so jima ju izdale grške oblasti. Ko pa sta prišla do Avstrije, sta avstrijske varnostne organe že poskušala preslepiti z navajanjem drugačnih osebnih podatkov.

